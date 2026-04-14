Šta će reći navijači Partizana?! Sprema se transfer "bomba" u crno-belom taboru
KK Partizan je već počeo da obavlja posao za narednu sezonu.
Kako prenosi Kurir, crno-beli su krilu Fenerbahčea ponudili ugovor vredan oko 1.600.000 evra po sezoni, uz obeštećenje od približno 200.000 evra turskom klubu, obzirom na to da Kolson ima izlaznu klauzulu.
Crno-beli žele da izbegnu greške iz prethodnog perioda, kada skupa pojačanja nisu ispunila očekivanja pa se ovoga puta posebna pažnja posvećuje provereno kvalitetnim igračima.
