Šta će reći navijači Partizana?! Sprema se transfer "bomba" u crno-belom taboru

KK Partizan je već počeo da obavlja posao za narednu sezonu.

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Kako prenosi Kurir, crno-beli su krilu Fenerbahčea ponudili ugovor vredan oko 1.600.000 evra po sezoni, uz obeštećenje od približno 200.000 evra turskom klubu, obzirom na to da Kolson ima izlaznu klauzulu.

Crno-beli žele da izbegnu greške iz prethodnog perioda, kada skupa pojačanja nisu ispunila očekivanja pa se ovoga puta posebna pažnja posvećuje provereno kvalitetnim igračima.

