"On je kao Volvo ili Golf, ne kvari se nikada!" Sportski direktor Zenita dao zanimljivu izjavu o igraču Partizana
Sportski direktor Zenita, Sani Bećirović dao je zanimljivo poređenje košarkaša Partizana Nika Kalatesom sa Golfom 2.
"Dobri moj Nik. On je kao Volvo ili Golf 2. Ne kvari se nikada, može da pređe milion kilometara bez da staje. Odličan momak, vrhunski profesionalac. Pokazao je u Partizanu da i dalje može da igra Evroligu i veoma mi je drago zbog njega" rekao je sportski Sani Bećirović za Mozzart sport.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
14. 04. 2026. u 16:58
Sahranjen Duško Vujošević (FOTO/VIDEO)
14. 04. 2026. u 14:59
RUTINSKO ODRAĐIVANjE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti
PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.
14. 04. 2026. u 09:30
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
