Košarka

"On je kao Volvo ili Golf, ne kvari se nikada!" Sportski direktor Zenita dao zanimljivu izjavu o igraču Partizana

Filip Milošević

14. 04. 2026. u 19:05

Sportski direktor Zenita, Sani Bećirović dao je zanimljivo poređenje košarkaša Partizana Nika Kalatesom sa Golfom 2.

Он је као Волво или Голф, не квари се никада! Спортски директор Зенита дао занимљиву изјаву о играчу Партизана

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

"Dobri moj Nik. On je kao Volvo ili Golf 2. Ne kvari se nikada, može da pređe milion kilometara bez da staje. Odličan momak, vrhunski profesionalac. Pokazao je u Partizanu da i dalje može da igra Evroligu i veoma mi je drago zbog njega" rekao je sportski Sani Bećirović za Mozzart sport.

