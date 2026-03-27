BRUTALNE OPTUŽBE NA RAČUN TRENERA ZVEZDE: Dejan Stanković nije čovek kakvim se predstavlja, krio je istinu od mene!

Iako je Dejan Stanković napustio klupu mađarskog giganta Ferencvaroša kako bi preuzeo Spartak iz Moskve, odakle se vratio u Crvenu zvezdu, duhovi prošlosti iz Budimpešte i dalje ne miruju

Tek sada, sa određene vremenske distance, na videlo izlaze detalji o narušenim odnosima unutar svlačionice "Fradija", a u centru pažnje našao se reprezentativac Mađarske, Endre Botka.

Iskusni defanzivac, koji je godinama jedan od stubova odbrane Ferencvaroša, odlučio je da javno progovori o saradnji sa srpskim stručnjakom, ne štedeći pritom teške reči na račun Stankovićevog ophođenja prema igračima.

Botka ističe da nije problem bio u samoj minutaži, već u netransparentnoj komunikaciji, što je za profesionalca njegovog ranga bilo nedopustivo.

- On je prilično specifičan i čudan karakter. Tokom njegovog mandata, nas dvojica jednostavno nismo uspevali da pronađemo zajednički jezik. Ono što me je najviše pogađalo i što mi je stvaralo ozbiljan problem jeste apsolutno odsustvo iskrenosti — započeo je Botka svoju ispovest.

Fudbaler naglašava da mu ego nije bio ispred tima, već da je samo tražio objašnjenje koje nikada nije stiglo.

- Nije se radilo o tome da ja ne mogu da prihvatim klupu. Sasvim mi je jasno da, ako je neko u tom trenutku bolji, ja moram da radim jače kako bih se vratio u postavu. Međutim, ovde to nije bio slučaj. Jednostavno sam ignorisan bez ikakvog odgovora zašto ne igram. Ta neizvesnost i tišina sa njegove strane su mi pali teže od same činjenice da sam bio rezervista.

Situacija je postala alarmantna kako se približavalo Evropsko prvenstvo. Botka, koji je bio standardni član nacionalnog tima pod vođstvom Marka Rosija, našao se u nezavidnoj poziciji – selektor mu je jasno stavio do znanja da bez minuta u klubu neće biti mesta u avionu za EURO.

- Pokušavao sam da ostanem profesionalan i prihvatim situaciju, ali tenzija je rasla. Čak sam išao na razgovor sa njim u četiri oka. Zamolio sam ga da mi pomogne, da mi da šansu da održim takmičarski ritam jer mi je plasman na Euro bio životni cilj. Bio sam napet, pod ogromnim pritiskom, jer mi je fudbalska karijera u reprezentaciji direktno zavisila od njegove odluke koju nikada nije obrazložio - zaključio je ogorčeni Botka.







