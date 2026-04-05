SELAKOVIĆ ODGOVORIO MARINIKI TEPIĆ: Pokušava da kriminalizuje neistomišljenike
MINISTAR kulture Nikola Selaković reagovao je na izjave potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, optuživši je da političke neistomišljenike pokušava da diskredituje uvredama, etiketiranjem i kriminalizacijom, prenose mediji.
- Marinika Tepić, po dobro poznatom receptu, ponovo pribegava etiketiranju, uvredama i pokušajima da kriminalizuje svakoga ko ne deli njene stavove i stavove mašinerije čiji je izdanik. Nazivajući političke neistomišljenike 'monstrumima', Marinika Tepić pokazuje na delu samo još jedan besprizoran primer brutalne političke manipulacije i pokušaja da se neistine i lične uvrede predstave kao ozbiljna politika. Govori da ministar Boris Bratina huška policiju na mlade, a istovremeno zaboravlja zloupotrebu studenata i štetu nanesenu Beogradskom univerzitetu, koji je zbog blokada izgubio hiljade diplomaca, što je zločin protiv mladih i njihove budućnosti - naveo je Selaković.
Dodao je da je "jedini i večiti cilj njenih napada" predsednik Srbije Aleksandar Vučić, "njena opsesija i politički nedostižan u svakom pogledu".
- Naziva ga otpadom i drži lekcije o medijima, dok upravo ona sa propagandnom mašinerijom laži i bezumlja N1, Nova, Danas i slični godinama fabrikuje afere i preuzima ulogu tužioca, sudije i izvršitelja, pokušavajući da razori Srbiju. Ista ta politika, sa svojim sponzorima i sledbenicima, deceniju je razarala našu zemlju zatvarala fabrike, ostavljala ljude bez posla i gasila institucije, uništavajući beskrompromisno zarad ličnih interesa sve što im stane na put. Danas, kada Srbija sa odgovornom i predanom politikom Aleksandra Vučića napreduje, kada se gradi, zapošljava i razvija, njene laži postaju sve praznije, a napadi sve očajniji. Ne vredi – narod nije naivan i odlično pamti kako je bilo i ko je za to odgovoran. Srpski narod je pobeđivao i veće zlotvore kroz istoriju, pa će pobediti i ovakvu politiku laži i nasilja. Pobediće Srbija - izjavio je Selaković.
(Mediji)
