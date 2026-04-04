IVA JOVIĆ GAZI KA TENISKOM VRHU: Amerikanka bolja od Ruskinje za polufinale Čarlstona

AMERIČKA teniserka srpskog porekla, Iva Jović plasirala se u polufinale turnira u Čarlstonu pošto je pobedila Anu Kalinskaju sa 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Ova 18-godišnjakinja krupnim koracima grabi na vrhu VTA liste. Trenutno je na poziciji 16 i najmlađa je u Top 20.

Odigrala je odličan meč protiv Ruskinje. Vrlo brzo je povela sa 4:1, reagovala je 22. teniserka sveta i smanjila na 4:3, ali usledila je serija Jovićeve od dva gema i to joj je donelo prednost.

U drugom setu viđeno je pet brejkova, jedan više je napravila Iva i upisala je veliki trijumf posle 83 minuta.

Jović će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Džesike Pegule koja je postavljena za prvu nositeljku.

