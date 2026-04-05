SRAM BILO POLITIČARA VLADANA ĐOKIĆA Vučić: Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka, Milica Živković

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoreći o smrti studentkinje Milice Živković na Filozofskom fakultetu rekao je da ni političar Vladan Đokić, ni političar Sinani nisu pokazali eppatiju.

- Ono što mene brine je taj nedostatak empatije, najstrašniji. Da ni političar Đokić, ni svi ostali političari sa fakulteta, oni koji nisu ni završili fakultete, a koji su osnivali štabove političkih partija, neke terorističke ćelije na našim fakultetima, da nisu pokazali epatiju prema toj devojci. Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka, Milica Živković. I to treba da bude sramota političara Đokića, političara Sinanija, sram ih bilo za sve to.