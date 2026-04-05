PROBLEM ZA PROBLEMOM! Nakon povrede Dončića nova katastrofalna vest za Lejkerse
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs odsustvovaće sa terena do kraja regularnog dela sezone u NBA ligi zbog povrede, potvrdio je američki klub.
U saopštenju kluba iz Los Anđelesa se navodi da je Rivsu tokom pregleda na magnetnoj rezonanci dijagnostikovana povreda trbušnog mišića zbog čega neće igrati do kraja regularnog dela sezone.
Klub iz Los Anđelesa nije naveo koliko će Rivs da odsustvuje van terena, ali američki mediji navode da će Rivs zbog povrede da pauzira između četiri i šest nedelja.
LA Lejkersi su ranije saopštili da će slovenački košarkaš Luka Dončić odsustvovati sa terena do kraja regularnog dela sezone zbog povrede zadnje lože.
Dončić i Rivs su se povredili pre dva dana na utakmici protiv Oklahome.
Rivs (27) je ove sezone odigrao 51 meč u NBA ligi za LA Lejkerse, a prosečno je beležio 23,3 poena, 5,5 asistencija i 4,7 skokova po utakmici.
LA Lejkersi se nalaze na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 50 pobeda i 27 poraza.
