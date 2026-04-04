TRI PUTA PAO NA ISPITU! Možete li ovo da zamislite? Evo čime bi se Siner bavio da nije teniser
JANIK Siner odlučio je da se približi navijačima kroz video blog u kome odgovara na njihova pitanja. Tom prilikom otkrio je da je život mogao da mu krene skroz drugim tokom.
Prvo je govorio o važnim trenucima u karijeri.
- Prvi važan trenutak je kada sam stigao do prvog mesta 2024. godine. Drugi je bio kada sam osvojio Vimbldon. To za mene nije bio čak ni san. Kada sam bio mlađi, delovalo je nerealno da osvojim tako veliki turnir - priča Siner i dodaje:
- Kako ideš dalje, počinješ da veruješ u sebe i pokušavaš da budeš bolji. Osvojiti tu titulu pred roditeljima, bratom i prijateljima – to je sigurno najsrećniji trenutak koji sam doživeo na teniskom terenu.
Ipak, Siner je otkrio i da tenis nije bio jedini mogući put.
- Realno, verovatno bih radio u kuhinji sa tatom (da nisam teniser). On je kuvar, tj. ranije je radio kao kuvar. Nisam mogao da zamislim sebe kao profesionalnog skijaša iz određenih razloga. Mislim da bi nešto realno bilo da radim u kuhinji sa ocem i da tamo imam veće ambicije.
Kada je reč o navikama van terena, Siner ističe koliko mu je san važan:
- Uvek pokušavam da spavam barem devet sati, iako to nije lako zbog rasporeda.
Svetski broj jedan otkrio je i da je tri putao pao na ispitu za vožnju motora.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
LUKA DONČIĆ DOBIO LOŠU VEST: Nakon raskida i povrede saznao i ovo, biće skrhkan
04. 04. 2026. u 08:27
"NIKOLA JOKIĆ POMERA GRANICE!" Miško Ražnatović: Drago mi je što me je demantovao
04. 04. 2026. u 10:26
NEVIĐENI SKANDAL U NBA LIGI! Adetokumbo i Milvoki pod istragom, Baksi lagali o svemu?
04. 04. 2026. u 09:34
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
