KRAJ VELIKE KARIJERE! Čuveni Brazilac zbog problema sa srcem prestao da se bavi fudbalom

Nekadašnji reprezentativac Brazila Oskar dos Santos Emboaba Žunior, stavio je tačku na karijeru.

Vezisti Sao Paula pozlilo tokom testa opterećenja koji je radio u sklopu priprema za novu sezonu. Doživeo je srčani udar, lekari su mu jedva spasili život.

"Srce mi je stalo na dva-dva i po minuta, bilo je u stanju šoka. Danas sam bolje, mogu da pričam o tome. Srčani pritisak mi je naglo pao i srce je stalo. Morali su da odrade kardiopulmonalnu reanimaciju da bi me spasili“, objasnio je Oskar.

Iako poruka nije dugačka, evidentno je koliko mu je teško pala. Sve do sada se nadao da će se vratiti na teren.

“Ovde u Sao Paulu završavam karijeru koja me je vodila na razna mesta, gotovo širom čitave planete. Srećan sam što sam imao priliku da se vratim ovde na Kotiju, odakle je sve krenulo. Teško mi je, jer sam želeo da postignem još neke stvari u Sao Paulu. Želeo sam da igram još malo. Imam fudbalske kvalitete i godine kada bih mogao još toga da ponudim. Međutim, desilo mi se to da moram da završim karijeru. Nastaviću da podržavam ovaj tim do kraja života kao navijač“, napisao je Oskar.

On će ostati upamćen kao najskuplji fudbaler u istoriji kineskog fudbala. U januaru 2017. godine Šangaj SIPG je napravio planetarni šok kada je kupio tadašnjeg vezistu Čelsija za 60.000.000 evra.

Oskar je odigrao 203 utakmice za Čelsi, osvojio je sa njima dve Premijer lige, Ligu Evrope i Liga kup Engleske.

