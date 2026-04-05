Košarka

VEMBANJAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!

Filip Milošević

05. 04. 2026. u 00:04

Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio Sparse nakon produžetaka sa 136:134.

ВЕМБАЊАМА ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! МВП партија Николе Јокића у победи Денвера над Спарсима!

Gubili su Nagetsi sa sedam poena na poluvremenu, međutim uspeli su to da nadoknade u drugom delu igre. Eron Gordon je pogodio na šest sekundi do kraja za izjednačenje a Vembanjama promašio šut za pobedu. Otišlo se u produžetke, a tamo se Denver bolje snašao

Nikola Jokić je ponovo odigrao MVP partiju sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija i na svojim leđima odveo Nagetse ka velikoj pobedi.

U redovima sparsa najbolji je bio Viktor Vembanjama sa 34 poena, 18 skokova i sedam asistencija.

