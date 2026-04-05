Društvo

JAKE SNAGE VOJSKE I POLICIJE U OPŠTINI KANJIŽA: Blokirani ovi putni pravci, čuju se i helikopteri

В.Н.

05. 04. 2026. u 07:10 >> 07:14

PREMA nepotvrđenim informacijama na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

ЈАКЕ СНАГЕ ВОЈСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ У ОПШТИНИ КАЊИЖА: Блокирани ови путни правци, чују се и хеликоптери

Foto Vojska Srbije

Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opstini Kanjiža.

Kako saznajemo blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjic, kao i putni pravac od sele vojvoda Zimonjic ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Drugi pišu

Pročitajte više

PROŠLI SU TMURNI DANI: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura 25 stepeni

PROŠLI SU TMURNI DANI: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura 25 stepeni