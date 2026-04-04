VUČIĆ OTKRIO: U ovom slučaju će prihvatiti kandidaturu za premijera

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju za Kurir TV istakao je da će prihvatiti kandidaturu za premijera samo ako ako istraživanja pokažu da ne postoje drugo rešenje

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Vučić ističe da će prihvatiti kandidaturu za premijera samo ako istraživanja pokažu da ne postoje drugo rešenje.

- Samo ako vidim da bi ovi drugi, koji su počinili ovaj obrazovni genocid i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje, pobedili ako se ne kandidujem. Vrlo racionalan odgovor, u skladu sa tim, kada saslušamo neke druge ljude donećemo odluku - kazao je na kraju uključenja.

Govoreći o razgovorima sa političkim činiocima, Vučić ističe da mu je zanimljivo da neki trče da pričaju sa Piculom, a po 10 put neće da pričaju sa svojim predsednikom.

- Pošto ja nisam njihov, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvek biti za dijalog, i nikada nisam imao problem da mi se kažu i loše stvari. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje. Znate, ja sam 14 godina na vlasti, i imao sam ogromne odgovornosti. Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želeo, borio sam se za glasove ljudi i živeo sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa decom koju neizmerno volim.Ovi stariji imaju samo mene, ovaj mali... Željan sam i njih da budem iskren. Voleo bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje - rekao je predsednik.