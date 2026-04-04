CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
Ono što je Nurkić potom uradio, iznenadilo je celu Bosnu.
I Srbiju.
Podsetimo najpre, tragedija se dogodila u četvrtak uveče kod Broda, u mestu Novo Selo, kada su na magistralnom putu Derventa – Brod smrtno stradali protonamesnik Nenad Mitrić, paroh poježanjski, i popadija Nedeljka, rođ. Petrović.
Tom prilikom su njihova deca Vasilije, Teodora i Danilo povređena i prevezena u bolnicu na lečenje.
Kako je saopštila Eparhija zvorničko - tuzlanska, "otac Nenad je, usred ratnih okolnosti, rođen 29. avgusta 1993. godine u Sremskoj Mitrovici. Roditelji su mu iz Liješća kod Broda, gde je završio osnovnu školu. Završio je Bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči 2013., a iste godine upisao je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, na kome je diplomirao 2019. U čin đakona rukopoložen je 20. marta 2022. godine u Crkvini, a u čin sveštenika 27. marta 2022. u Suvom Polju. Postavljen je 1. maja 2022. godine na parohiju u Pojezni, Arhijerejsko namjesništvo derventsko. Dostojanstvom protonamjesnika odlikovan je 2. avgusta 2025.
A onda, šok za mnoge koji su poznavali ovu porodicu, ali i one koji to do sada nisu...
Tragedije je potresla celu Bosnu i Hercegovinu, a dobri i humani ljudi širom sveta pokrenuli su akciju putem platforme GoFundMe, kako bi prikupili sredstava za mališane koji su ostali bez roditelja, a sve ne bi li im bila osigurana koliko-toliko bezbrižna budućnost.
Jedan srpski sveštenik iz Tenesija, Bojan Banović iz Nešvila, pokrenuo je pomenutu kampanju za pomoć ovoj deci (možete joj pristupiti na GoFundMe stranici klikom OVDE) i tada se desilo nešto divno.
Više od 2.800 ljudi se tamo prijavilo da pomogne, a najveći prilog od čak 5.000 američkih dolara - delo je Jusufa Nurkića.
Sam sportista nije javno potvrdio da je ovo učinio, ali platforma je zabeležila ko je bio darodavac, pa će se o ovom njegovom potezu svakako dugo, i to s pravom, pričati.
