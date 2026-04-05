PRONAĐENI PREDMETI SUMNJIVE SADRŽINE U BLIZINI GASNE INFRASTRUKTURE: Vojska i policija ne terenu - akcija u Kanjiži se nastavlja

KAKO "Novosti" saznaju vojska i policije na teritoriji opštine Kanjiža pronašli su sumnjive predmete u neposrednoj blizini gasovoda. Pretraga terena je i dalje u toku, a angažovano je 140 pripadnika Vojske Srbije i policije.

Podsetimo, kako smo ranije objavili, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republici Srbije.

Po ekskluzivnim informacijama koje su "Novosti" jutros prve objavile, policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit. Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

Na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opštini Kanjiža.