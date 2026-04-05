"UGROZILI LJUDSKE ŽIVOTE": Balint Pastor otkrio šta bi se desilo da su teroristi u Kanjiži uspeli da sprovedu plan u delo
PREDSEDNIK Skupštine AP Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara, dr Balint Pastor, oglasio se na društvenim mrežama povodom informacije o sprečenom terorističkom napadu u blizini Oroma, na gasovodu koji vodi ka Mađarskoj.
- Na jutro Uskrsa me je pozvao predsednik Republike Aleksandar Vučić i obavestio da je planirana teroristička akcija, konkretno napad na gasovod koji vodi ka Mađarskoj. Reč je o Južnom toku, čije bi oštećenje onemogućilo snabdevanje gasom i Srbije i Mađarske - naveo je Pastor.
Prema njegovim rečima, tokom istrage pronađene su dve velike torbe sa eksplozivom, a posledice su mogle biti dalekosežne.
- Ne samo da bi bilo onemogućeno snabdevanje gasom severne Vojvodine i Mađarske, već bi i ljudski životi bili ugroženi u opštini Kanjiža - istakao je.
U akciji je učestvovao veliki broj pripadnika bezbednosnih snaga.
Angažovani su pripadnici UKP-a, vojne policije, 72. specijalne brigade i drugih jedinica MUP-a, ukupno više od 130 ljudi. U potragu su uključeni kontradiverzioni timovi, psi tragači, dok su helikopteri nadgledali teren iz vazduha.
Pastor je zahvalio državnim organima na brzoj reakciji.
- Zahvaljujem predsedniku Republike Srbije, vojsci, policiji i obaveštajnim službama što su na vreme reagovali i sprečili tragediju - poručio je.
Primarni cilj rušenje Orbana?
Dodao je da će dalja istraga pokazati širi kontekst.
- Ukoliko se tokom istrage dokaže da nismo mi bili primarna meta, već snabdevanje Mađarske, to još jasnije pokazuje da je teroristički napad pripreman sa ciljem rušenja Viktora Orbana - naveo je Pastor.
On je naglasio da su stabilnost i bezbednost ključni prioriteti.
- Ponovo se pokazalo da je naš interes obezbeđivanje reda, bezbednosti, mira i predvidivosti, a ne podsticanje nemira. Zaštitićemo našu zajednicu i srpsko-mađarsko strateško partnerstvo - zaključio je Pastor.
(subotičke.rs)
