BLOKADERI POČINILI OBRAZOVNI GENOCID U SRBIJI! Vučić: Tokom prošle blokaderske godine imali smo 11.000 diplomaca manje

PRESEDNIK Aleksandar Vučić govoreći o stanju na fakultetima rekao je da smo tokom prošle blokaderske godine imali 11.000 diplomaca manje što je, kako je rekao, obrazovni genocid.

- Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.000. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.000 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj godini izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, pravnika, ekonomista, lekara - rekao je predsednik.

Dakle, prema podacima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, zbog blokada 11.494 studenata nije diplomiralo tokom 2025! 2025. diplomiralo 18.894 studenata, a 2024. je diplomiralo 30.388, što je razlika od 11.494 studenata!

Šire gledano, 2023. je diplomiralo blizu 29.000. Znači, broj diplomiranih oscilira iz godine u godinu, ali u hiljadu ili dve hiljade studenata, ali je tokom blokada prvi put preko 10.000 manje studenata diplomiralo u jednoj akademskoj godini!