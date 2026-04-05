Politika

"NOVOSTI" SAZNAJU: Evo zašto vojska i policija češljaju teren u Kanjiži

В.Н.

05. 04. 2026. u 08:24

Kako "Novosti" saznaju po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republici Srbije.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Ево зашто војска и полиција чешљају терен у Кањижи

Foto: Novosti

Podsetimo, kako smo ranije objavili policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit. Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha. 

Na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opštini Kanjiža.

