CICIPAS JOŠ LJUT NA HRVATA! Grk udario na Đokovićevog bivšeg trenera: Kao da me je udario dok sam ležao na podu
OSAM meseci kako je Stefan Cicipas otpustio Gorana Ivaniševića, a nakon njihove neuspešnnje saradnje Grk i dalje ne zaboravlja kako je teklo...
Istakao je da je još uvek u šoku zbog dešavanja tokom rada sa Hrvatom.
– Nikada ne bih očekivao da neki trener tako nešto uradi. To je kao da me je neko udario dok sam ležao na podu – objasnio je Cicipas u intervjuu britanskom „Tajmsu“.-
Podsetimo, Ivanišević je o svom "pulenu" govorio negativnim rečnikom.
– Šokiran sam, nikada nisam video tako loše pripremljenog igrača. Sa ovakvim kolenom ja sam tri puta pripremljeniji od njega.
Cicipas sada objašnjava da razlog za svoje tadašnje stanje.
– Najgora stvar je bila što to što je on rekao nije bila istina. Ja nisam bio spreman jer sam bio povređen. Nisam trenirao kako treba – kaže Grk, mada nije jasno kako njegov trener to nije znao.
Finalista Rolan Garosa i Australijan opena kaže da mu uopšte nije bilo jasno zašto je nekadašnji šampion Vimbldona to rekao:
– Nisam video u čemu je štos. Ako je njegov cilj bio da me na taj način pokrene, da ozbiljnije treniram i da se priberem, to sigurno nije bila prava taktika. Bio sam veoma uvređen.
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ DOBIO LOŠU VEST: Nakon raskida i povrede saznao i ovo, biće skrhkan
04. 04. 2026. u 08:27
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
