CICIPAS JOŠ LJUT NA HRVATA! Grk udario na Đokovićevog bivšeg trenera: Kao da me je udario dok sam ležao na podu

04. 04. 2026. u 15:47

OSAM meseci kako je Stefan Cicipas otpustio Gorana Ivaniševića, a nakon njihove neuspešnnje saradnje Grk i dalje ne zaboravlja kako je teklo...

ЦИЦИПАС ЈОШ ЉУТ НА ХРВАТА! Грк ударио на Ђоковићевог бившег тренера: Као да ме је ударио док сам лежао на поду

Istakao je da je još uvek u šoku zbog dešavanja tokom rada sa Hrvatom. 

– Nikada ne bih očekivao da neki trener tako nešto uradi. To je kao da me je neko udario dok sam ležao na podu  – objasnio je Cicipas u intervjuu britanskom „Tajmsu“.- 

Podsetimo, Ivanišević je o svom "pulenu" govorio negativnim rečnikom. 

– Šokiran sam, nikada nisam video tako loše pripremljenog igrača. Sa ovakvim kolenom ja sam tri puta pripremljeniji od njega.

Cicipas sada objašnjava da razlog za svoje tadašnje stanje. 

– Najgora stvar je bila što to što je on rekao nije bila istina. Ja nisam bio spreman jer sam bio povređen. Nisam trenirao kako treba – kaže Grk, mada nije jasno kako njegov trener to nije znao.

Finalista Rolan Garosa i Australijan opena kaže da mu uopšte nije bilo jasno zašto je nekadašnji šampion Vimbldona to rekao:

– Nisam video u čemu je štos. Ako je njegov cilj bio da me na taj način pokrene, da ozbiljnije treniram i da se priberem, to sigurno nije bila prava taktika. Bio sam veoma uvređen.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

