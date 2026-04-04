CICIPAS JOŠ LJUT NA HRVATA! Grk udario na Đokovićevog bivšeg trenera: Kao da me je udario dok sam ležao na podu

OSAM meseci kako je Stefan Cicipas otpustio Gorana Ivaniševića, a nakon njihove neuspešnnje saradnje Grk i dalje ne zaboravlja kako je teklo...

Istakao je da je još uvek u šoku zbog dešavanja tokom rada sa Hrvatom.

– Nikada ne bih očekivao da neki trener tako nešto uradi. To je kao da me je neko udario dok sam ležao na podu – objasnio je Cicipas u intervjuu britanskom „Tajmsu“.-

Podsetimo, Ivanišević je o svom "pulenu" govorio negativnim rečnikom.

– Šokiran sam, nikada nisam video tako loše pripremljenog igrača. Sa ovakvim kolenom ja sam tri puta pripremljeniji od njega.

Cicipas sada objašnjava da razlog za svoje tadašnje stanje.

– Najgora stvar je bila što to što je on rekao nije bila istina. Ja nisam bio spreman jer sam bio povređen. Nisam trenirao kako treba – kaže Grk, mada nije jasno kako njegov trener to nije znao.

Finalista Rolan Garosa i Australijan opena kaže da mu uopšte nije bilo jasno zašto je nekadašnji šampion Vimbldona to rekao:

– Nisam video u čemu je štos. Ako je njegov cilj bio da me na taj način pokrene, da ozbiljnije treniram i da se priberem, to sigurno nije bila prava taktika. Bio sam veoma uvređen.

