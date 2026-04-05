PRAVI PROLEĆNI DAN, Evo kada stiže veliki preokret: Vremenska prognoza za nedelju, 5. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije.
Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša od 18 do 22 stepena.
Na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.
VREME U BEOGRADU
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i osetno toplije.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša oko 20 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD
Do nedelje 12. aprila promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
Do utorka i toplije sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 24 stepena.
Od srede, 8. aprila će maksimalna temperatura biti u padu i kretaće se u intervalu od 12 do 18 stepeni.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom krajem sledeće sedmice.
(sputnikportal.rs)
