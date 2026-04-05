PRAVI PROLEĆNI DAN, Evo kada stiže veliki preokret: Vremenska prognoza za nedelju, 5. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije.

Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša od 18 do 22 stepena.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i osetno toplije.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 9, a najviša oko 20 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Do nedelje 12. aprila promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Do utorka i toplije sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 24 stepena.

Od srede, 8. aprila će maksimalna temperatura biti u padu i kretaće se u intervalu od 12 do 18 stepeni.

Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom krajem sledeće sedmice.

