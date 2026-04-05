EKSKLUZIVNO: Nove fotografije i video sa mesta gde su vojska i policija pronašli eksploziv (FOTO/VIDEO)

VOJSKA Srbije i policija pronašla su dva velika paketa jakog eksploziva u reonu sela Velenit, Trešnjevac i Vojvode Zimonjic.

Komentarišući situaciju predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao:

- Sad sam razgovarao sa šefoom kontraobaveštajne službe i sa ljudima iz policije. Čekamo tužiocia i sačekaćemo da on da kvalifikaciju. Milsim da je za to nadležno Više Javno Tužilaštvo iz Subotice, nemojte da me držite za reč. Uviđaj je i dalje u toku, određeni obaveštajni tragovi postoje. Ne želim o tome da govorim zato što to mogu da budu i lažni tragovi. Svakoga koga budemo uhvatili da učestvuje, a mislimo da znamo i koja su lica trebala da izvrše taj poslednji korak, svakoga koga budemo uhvatili da pokušava da uništi deo najvrednije i najvažnije infrastrukture Republike Srbije naš odgovor biće nemilosrdan i suočiće se sa žestokom i teškom kaznom.

- Oni nama po tom pitanju ne mogu da nanesu veliku štetu, mogu da nam napadnu tamo gde su kompresorske stanice u Žabarima koja je branjena tako da joj ni mnogo brojnije armije sveta ne mogu u organizovanom napadu ništa. Niti mogu dronovima niti bilo čime. Branimo je našim najjačim oružjem i oruđem, a koje je veoma snažno, efektivno i efikasno. Istovremeno sa tim branimo Kraguejevac, Niš i neke druge gradove. Pojačana je naša kontrola i na mernim stanicama. A ovde je čudno područje. Ove nikada ne bismo rekli, a neko je znao da je ovde slepo crevo i hteo je da pošalje političku poruku. - rekao je Vučić.