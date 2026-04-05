JOKIĆ RAZBIO SPARSE PA SE OGLASIO: Igrali smo u plej-of atmosferi
NAKON velike drame Denver je savladao San Antonio 136:134. Svet je sa velikom pažnjom pratio duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.
Dvojica najboljih centara sveta sastala su se u direktnom duelu. Jokić je upisao 40 poena uz 8 skokova, 13 asistencija, 3 blokade i nijednu izgubljenu loptu!
Sa druge strane, Vembanjama je imao 34 poena, 18 skokova, 7 asistencija, 5 blokada i samo jednu izgubljenu!
- Rekao sam vam i prvi put kada smo igrali, on će promeniti ligu, promeniće košarku. I dalje to mislim. Ima šansu da postane najunikatniji igrač koji je ikada igrao ovu igru - rekao je Jokić o Vembanjami.
Potom je Francuz komentarisao duel sa Nagetsima.
- Mislim da je ovo bila neverovatna utakmica. Veoma zabavna, jedna od najzabavnijih. Voleo bih da smo pobedili. Sve što se večeras desilo dobro je za nas. Ovo je bio pravi test protiv tima koji ima za šta da igra. Imalo je malo plej-of atmosferu. Imaju najboljeg ofanzivnog igrača na svetu, tako da u ovakvim mečevima moraš biti maksimalno fokusiran na odbranu - rekao je Vembanjama.
