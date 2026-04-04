VUČIĆ NA KURIR TV: Decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Puls Srbije vikend" sa Krunom Unom Mitrović govorio je o svim aktuelnim i najvažnijim unutrašnjim i spoljnopolitičkim pitanjima.

Predsednik je na početku rekao da vidi da će nedostajati mnogo hrane, i da će biti borba za vodu u narednim mesecima.

- Dobili smo nove izveštaje od jutros. Ne mogu da odgovaram na spektakularne najave. Da, imaćemo mnogo problema, ali gledaćemo da i po tom pitanju budemo odgovorniji nego mnoge druge zemlje i ljudima omogućimo normalan život u narednom teškom periodu. Što se dalje bude produžavala kriza u Persijskom zalivu, to će biti teže za sve nas u Evropi - rekao je on.

Vučić ističe da će se prava stopa inflacije videti u aprilu, maju i junu.

- Plašim se za jun mesec i kako će to izgledati, ne bih voleo da sve ono što smo postigli pojede inflacija. Možda ćemo morati da se odreknemo bar nekog kapitalnog projekta na kome radimo, i to neće biti lako - kazao je predsednik.

Naša skladišta u Mađarskoj su na 500 miliona kubnih metara, i kaže da ćemo imati dovoljno gasa za stanovništvo.

- Problem su cena nafte i naftni derivati.

Ističe da da dopunjavamo naše rezerve i da je mnogo teže doći do nafte.

- I ono što smo i do juče mogli redovno da snabdevamo sada je mnogo komplikovanije - naglasio je Vučić.

On kaže da bi voleo da neki drugi ljudi vode zemlju u narednom periodu, ali da to ne budu oni koji su uništavali Srbiju.

- Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.000. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.000 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj godini izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, pravnika, ekonomista, lekara - rekao je predsednik.

Dodaje da je to rezultat političkog bezobrazluka, i kaže da ćemo cenu za to jezivo delovanje plaćati mnogo godina.

- Imamo i probleme i u osnovnim i srednjim školama zbog toga. To će nas sve koštati, decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk. Naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, to je trebalo da prekinemo odmah. Ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, da ne ugrozite demokratiju, da omogućite sve što ljudi žele, a na kraju dođemo do ovih brojki. 11.494 manje diploma imamo na Beogradskom univerzitetu nego u 2024. godini. Toliko ćemo da patimo u budućnosti zbog toga, i onda se ljudi pitaju zašto ćemo morati da uvozimo inženjere... Neko je lične interese stavio iznad svega. Naše je da vredno radimo, ja ću sutra da obiđem Ekspo, da ljudi vide koliki je napredak, i da se posvetimo svemu tome - kazao je on.

Govoreći o razgovorima sa političkim činiocima, Vučić ističe da mu je zanimljivo da neki trče da pričaju sa Piculom, a po 10 put neće da pričaju sa svojim predsednikom.

- Pošto ja nisam njihov, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvek biti za dijalog, i nikada nisam imao problem da mi se kažu i loše stvari. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje. Znate, ja sam 14 godina na vlasti, i imao sam ogromne odgovornosti. Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želeo, borio sam se za glasove ljudi i živeo sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa decom koju neizmerno volim.Ovi stariji imaju samo mene, ovaj mali... Željan sam i njih da budem iskren. Voleo bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje - rekao je predsednik.

Vučić ističe da će prihvatiti kandidaturu za premijera samo ako istraživanja pokažu da ne postoje drugo rešenje.

- Samo ako vidim da bi ovi drugi, koji su počinili ovaj obrazovni genocid i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje, pobedili ako se ne kandidujem. Vrlo racionalan odgovor, u skladu sa tim, kada saslušamo neke druge ljude donećemo odluku - kazao je na kraju uključenja.