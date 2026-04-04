"NEKI TRČE DA PRIČAJU SA PICULOM, A NEĆE SA SVOJIM PREDSEDNIKOM" Vučić o razgovorima sa političkim činiocima: Uvek ću biti za dijalog
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom svog obraćanja na Kurir TV govorio je o političkim činiocima.
Govoreći o razgovorima sa političkim činiocima, Vučić ističe da mu je zanimljivo da neki trče da pričaju sa Piculom, a po 10 put neće da pričaju sa svojim predsednikom.
- Pošto ja nisam njihov, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvek biti za dijalog, i nikada nisam imao problem da mi se kažu i loše stvari. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje. Znate, ja sam 14 godina na vlasti, i imao sam ogromne odgovornosti. Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želeo, borio sam se za glasove ljudi i živeo sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa decom koju neizmerno volim.Ovi stariji imaju samo mene, ovaj mali... Željan sam i njih da budem iskren. Voleo bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje - rekao je predsednik.
Preporučujemo
Komentari (19)