DOBRA VEST ZA PARTIZAN: Vojvodina kiksnula, crno-beli u nedelju imaju priliku da ponovo dođu na drugo mesto na tabeli
Fudbaleri IMT-a i Vojvodine odigrali su večeras bez golova (0:0) u Loznici u utakmici 29. kola Superlige Srbije.
IMT će definitivno u plej-aut jer je 12. na tabeli sa 34 boda, dok su Novosađani drugi sa 59, 10 manje od Crvene zvezde i dva boda više od Partizana ali i utakmicu više.
Ukoliko Partizan sutra od 19 časova savlada na svom terenu Čukarički vratiće se na drugo mesto.
Ostali rezultati: Radnički Kragujevac - Mladost 1:1, Spartak - Javor 1:2.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
