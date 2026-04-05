Politika

POGLEDAJTE: Vojska i policija u akciji - češlja se teren u opštini Kanjiža (VIDEO)

В.Н.

05. 04. 2026. u 07:38

KAKO "Novosti" saznaju policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit. Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

Foto: Novosti

Podsetimo, prema prvim infrmacijama koje smo objavili na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opstini Kanjiža.

Kako saznajemo blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjic, kao i putni pravac od sele vojvoda Zimonjic ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

