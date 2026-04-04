RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iranski general: Vrata pakla čekaju agresore; Huti udarili na Izrael; Oficir IDF: Iran ima 1.000 raketa (FOTO/VIDEO)

RAT na Bliskom istoku ušao je u 37. dan.

Aragči: Glavno pitanje je o čemu razgovarati sa SAD

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da je način na koji su SAD formulisale svoj stav (o potencijalnim pregovorima uz posredovanje Pakistana između SAD i Irana) pogrešan i da Iran nije protiv odlaska u Pakistan.

Međutim, istakao je, glavno pitanje je šta je na stolu.

"Ponovo dolazimo do iste tačke, a to je ogroman jaz između SAD i Irana. Nije stvar u konceptu razgovora, koji je već prihvaćen. Pitanje je: O čemu će razgovarati?", kazao je on, prenosi Al Džazira, a dodao je i da Trampovi zahtevi ne ispunjavaju zahteve Irana i da je situacija zabrinjavajuća.

Iranski general: Vrata pakla čekaju agresore

Komandant iranske vojne komande general-major Ali Abdolahi upozorio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da će Iranske snage uništiti američku i izraelsku infrastrukturu u slučaju napada, poručivši da "vrata pakla" čekaju agresore.

Poginuli vojnici IDF u Libanu

Vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a drugi je teško povređen u "prijateljskoj vatri" u južnom Libanu, saopštio je danas IDF.

Američki arsenal raketa biće iscrpljen?

Naredni koraci u američkoj vojnoj kampanji protiv Irana iscrpeće gotovo celokupne zalihe "nevidljivih" krstarećih raketa tipa JASSM-ER, koje će biti povučene iz skladišta namenjenih drugim regionima, izjavio je danas za Blumberg neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.

Huti napali aerodrom Ben Gurion i vitalne vojne lokacije u Izraeu

Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvršila napad usmeren na izraelski aerodrom Ben Gurion, kao i na „vitalne“ vojne lokacije na jugu Izraela.

Oficir IDF tvrdi da Iran ima 1.000 raketa

Izraelska vojska veruje da Iran ima više od 1.000 raketa sposobnih da dosegnu Izrael, rekao je danas oficir izraelske vojske za izraelski Kanal 12.

Irak i Iran imaju sporazum

Komanda zajedničkih vojnih snaga Katam al Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.

Amerika šalje nove rakete na Iran

Sjedinjene Američke Države raspoređuju većinu svog inventara skrivenih krstarećih raketa dugog dometa JASSM-ER za operacije protiv Irana, objavio je Blumberg, pozivajući se na osobu koja je direktno upoznata sa tim pitanjem.

Izrael objavio broj ranjenih od početka rata

Ukupno 6.771 osoba je ranjena od početka rata sa Iranom 28. februara, objavilo je Izraelsko ministarstvo zdravlja.

Od toga su 134 osobe zadržane na bolničkom lečenju, dok se dve nalaze u kritičnom stanju.

Hezbolah gađao IDF na severu Izraela

Hezbolah je saopštio da je sa juga Libana raketama i dronovima gađao kasarnu izraelske vojske (IDF) u gradu Safedu i vazduhoplovnu bazu Meron, kao i položaje IDF u mestima Metula i Bajada.

IDF nije komentarisao ove navode.

Napadnuto 30 univerziteta u Iranu, ubijeno pet profesora i više od 60 studenata

Od početka napada na Iran 28. februara Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 30 univerziteta u Iranu i u tim napadima ubili pet univerzitetskih profesora i više od 60 studenata, saopštio je danas Iranski ministar nauke, istraživanja i tehnologije Hosein Simai Saraf.

On je u objavi na svom X nalogu ocenio da su napadi na infrastrukturu jedne zemlje zločin protiv čovečnosti i neprihvatljiv čin u 21. veku.

-Cilj ovih napada je zaustavljanje procesa naučnog razvoja Irana, ali naučni razvoj Irana je dostignuće koje pripada celom čovečanstvu i neće biti zaustavljen takvim akcijama, poručio je Saraf, prenela je novinske agencije ISNA.

Ranije danas regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran Hanan Balki izjavila je da je u prvim nedeljama rata protiv Irana na području Bliskog istoka poginulo je najmanje 3.300 osoba, a više od 4,3 miliona ljudi je raseljeno.



Hezbolah: Na meti sedište izraelske brigade Golani

Hezbolah je saopštio da je ciljao sedište izraelske brigade Golani.

Grupa Hezbolah navodi da su izveli niz napada usmerenih na položaje izraelske vojske i okupljanja trupa. Dodali su da su ispalili raketnu vatru na izraelske snage u južnom Libanu i na okupljanje vojnika i vozila u naselju Kfar Juval.

IDF potvrdio napade na petrohemijske komplekse u Iranu

Izraelska vojska (IDF) je potvrdila da je granatirala petrohemijska postrojenja u južnom Iranu ranije danas, tvrdeći da su te objekte iranske vlasti koristile za proizvodnju materijala za balističke rakete.

Koji sistem je mogao da obori američki F-15?

Ono što je Iran zvanično tvrdio jeste da je američki/izraelski avion pogođen „novim tipom PVO sistema“ pod kontrolom IRGC Aerospace Force (Vazduhoplovno-kosmičke snage IRGC), preko komande Hatam al-Anbija. Međutim, nije objavljeno ime sistema, niti je prikazan ubedljiv dokaz da je konkretno korišćen baš jedan od poznatih kompleksa kao što su Bavar-373, Khordad-15, 3rd Khordad, Mersad ili nešto drugo. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Iranska vojska potvrdila obaranje američkih vojnih aviona

Iranske oružane snage su saopštile da su u petak oborile tri američka vojna aviona koristeći nove sisteme protivvazdušne odbrane.



Iran je oborio F-15 novim sistemom PVO

Oružane snage Irana saopštile su danas da je Islamska Republika upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane kojim su oborena dva američka borbena aviona i više desetina dronova, ističući da će uskoro uspostaviti potpunu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su državni mediji.

Amerika u problemu: Ne mogu da unište Iranske rakete

Iransko vojno osoblje iskopava podzemne raketne bunkere i silose pogođene američkim i izraelskim bombama i vraća ih u upotrebu u roku od nekoliko sati od napada.

Tramp ponovo preti Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp se upravo oglasio na društvenoj mreži "Truth Social" i opet je zapretio Iranu.

Pogođen brod povezan sa Izraelom u Ormuskom moreuzu

Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao brod povezan sa Izraelom u Ormuskom moreuzu u napadu dronom, nakon čega se, kako tvrdi, plovilo zapalilo.

- Dron je pogodio brod... povezan sa cionističkim režimom u Ormuskom moreuzu. Brod se zapalio - navele su pomorske snage IRGC na mreži Iks.

Kako se dodaje u objavi, brod se zove "MSC Ishyka".

Kalibaf: Iran spreman za odbranu

Predsednik parlamenta Irana Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je Islamska Republika dokazala sposobnost da se brani i upozorio da će svaka dalja eskalacija biti dočekana odlučnim odgovorom na američke interese u regionu, uz poruku da je aktuelni sukob "rat Izraela" koji je doveo do bezbednosne nestabilnosti i gubitaka na globalnom nivou.

- Pripremili smo se za ovu konfrontaciju i dokazali svoje kapacitete u odbrani - rekao je Kalibaf za Al Džaziru.

Kalibaf je naveo da je Iran bio primoran da gađa američke baze i interese u regionu kako bi očuvao sopstveni opstanak.

Prema njegovim rečima, svako dalje zaoštravanje tenzija prema Iranu biće dočekano "odlučnim i širokim odgovorom" usmerenim na američke interese u regionu.

On je istakao da je očuvanje bezbednosti regiona u interesu svih država i da je održiva bezbednost prioritet Teherana.

Kalibaf je dodao da zemlje regiona mogu da obezbedie svoje interese putem bilateralnih i multilateralnih bezbednosnih sporazuma, bez stranog mešanja.

On je takođe naglasio da je potrebno da se otklone ključne uzroke nestabilnosti i izgradi bezbednosni sistem bez prisustva Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Izrael bombardovao komandne centre Kuds snaga i Palestinskog islamskog džihada

Izraelske odbrambene snage (IDF) bombardovale su u Bejrutu komandne centre Kuds snaga, ogranak Iranske islamske revolucionarne garde, saopštio je danas IDF, dodajući da su mete bile i pozicije Palestinskog islamskog džihada.

IDF navodi da su komandni centri pripadali Libanskom korpusu Kuds snaga, koji "deluje kao veza između (libanskog militantnog pokreta) Hezbolaha i iranskog terorističkog režima i podržava jačanje snaga i vojnu infrastrukturu Hezbolaha, prenosi Tajms of Izrael.

Pored toga, izraelska vojska je saopštila da je u libanskoj prestonici gađala dva komandna centra koja pripadaju Palestinskom islamskom džihadu, "koja su koristili najviši zvaničnici organizacije za donošenje odluka i koordinaciju sa Hezbolahom".

Izraelska mornarica takođe je gađala posmatračku tačku Hezbolaha, dodaje vojska.

Protivvazdušni sistemi UAE odgovorili na 79 raketa i dronova

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su protivvazdušni sistemi danas odgovorili na 23 balističke rakete i 56 dronova lansiranih iz Irana.

Od početka rata, presretnuto je ukupno 498 balističkih raketa, 23 krstareće rakete i 2.141 dron.

U saopštenju objavljenom na mreži Iks potvrđeno je da su iranski napadi doveli do pogibije dva vojnika iz UAE i jednog marokanskog kontraktera. Takođe, deset civila iz Pakistana, Nepala, Bangladeša, Palestine, Indije i Egipta je poginulo, dok je 217 ljudi ranjeno od početka sukoba.

Izrael kaže da je pokrenut novi talas raketa iz Irana

Izraelska vojska saopštila je da je više raketa lansirano iz Irana ka njenoj teritoriji.

Navodi se da sistemi protivvazdušne odbrane trenutno deluju kako bi presreli napad, prenosi Al Džazira.

Čuju se detonacije u južnom Iranu

Iranska agencija Fars izvestila je da su se u specijalnoj ekonomskoj zoni za petrohemijsku industriju u gradu Mahšahr, u okrugu Huzestan, čuju eksplozije.

Nakon detonacija zabeleženo je da se iz tog dela diže dim, što pokazuje da su eksplozije praćene požarom.

Jedna osoba poginula nakon izraelskog vazdušnog udara na luku u južnom Libanu

Državna libanska novinska agencija National News Agency (NNA) izvestila je da je izraelski vazdušni udar na ribarsku luku u Tiru, južni Liban, odneo jedan život.

Prema izveštaju NNA, izraelske snage nastavljaju da ruše kuće u nekoliko sela i gradova na južnim frontovima, kao što su Ajta al-Šaab i Ramja.

Snimci iz Izraela nakon napada

No injuries are immediately reported after an Iranian ballistic missile carrying a cluster bomb warhead spread bomblets across central Israel.



The submuntions hit several cities in the Tel Aviv area, causing damage, according to rescue services. pic.twitter.com/O7Pz4cGpVb — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

Kako prenosi Tajms of Izrael, nema žrtava nakon što je balistička raketa sa kasetnom bojevom glavom rasprsnula bombe po centralnom delu Izraela.

תיעוד הפגיעה בראש העין @hadasgrinberg



צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות היוצרים pic.twitter.com/NXJch5wuou — כאן חדשות (@kann_news) April 3, 2026

Pogođeno je nekoliko gradova blizu Tel Aviva gde je naneta materijalna šteta, navode spasilačke službe

An unexploded Iranian cluster munition that landed in central Israel a short while ago. pic.twitter.com/ipgBTLVb6e — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

Oboreno više od 160 izraelskih i američkih dronova

Komandant Zajedničkog štaba nacionalne protivvazdušne odbrane rekao je da su iranski vojnici spremni da namame „neprijateljske borbene avione i dronove“ koristeći „moderne domaće metode i opremu“ napravljene za lov na avione pete generacije i napredne bespilotne sisteme.

U saopštenju koje je prenela agencija IRNA, brigadni general Alireza Elhami je naveo da je iranska avijacija već uništila više naprednih borbenih aviona, desetine krstarećih raketa i više od 160 dronova, uključujući Hermes i Lucas bespilotne letelice.

Dodao je da je obaranje ovih letelica „rezultat taktike i primene nove opreme i inovacija u odbrambenim sistemima“, što je, kako je rekao, izazvalo konfuziju među neprijateljem.

Iran tvrdi da je oborio američki dron nad Isfahanom

Agencija Fars javlja da su „napredni i moderni“ sistemi protivvazdušne odbrane Islamske revolucionarne garde (IRGC) oborili dron MQ‑1 nad provincijom Isfahan.

Iran nudi novčanu nagradu za hvatanje nestalog američkog pilota

Iranski državni mediji objavili su da vlasti nude nagrade od oko 66.100 dolara građanima koji pomognu u hvatanju nestalog pilota američkog aviona. Kanali povezani sa iranskom državom pozvali su građane da "uhvate pilota živog", navedeno je u izveštajima, preneo je BBC. Iznos nagrade znatno premašuje prosečne mesečne plate u Iranu, koje se procenjuju na 200 do 300 dolara. Ubrzo nakon objave, počeli su da kruže video snimci koji prikazuju naoružane civile u južnim provincijama kako tragaju za članom posade američkog aviona. Na jednom snimku vidi se grupa muškaraca sa vatrenim oružjem i zastavom Islamske Republike.

Obaveštajna služba SAD: Malo verovatno da će Iran popustiti kontrolu nad moreuzom

Prema nedavnim izveštajima američke obaveštajne službe, malo je verovatno da će Iran uskoro da otvori Ormuski moreuz, jer kontrola nad tim prolazom predstavlja jedinu značajnu prednost Teherana nad SAD, naveo je Rojters, pozivajući se na tri izvora.

Izveštaji sugerišu da bi Iran mogao da nastavi da ograničava tranzit kroz moreuz kako bi održao visoke cene energije i vršio pritisak na američkog predsednika Donalda Trampa da brzo reaguje tokom petonedeljnog sukoba, preneo je Gardijan.

Analitičari upozoravaju da bi prisilno otvaranje prolaza moglo da bude skupo i da bi potencijalno uvelo SAD u dugotrajan kopneni sukob.

Tramp je na platformi Truth Social sugerisao da bi američke snage mogle lako da otvore prolaz i da preuzmu kontrolu nad naftom.

Izveštaji takođe ukazuju da rat, iako usmeren na smanjenje iranske vojne moći, može da pojača regionalni uticaj Teherana, pokazujući njegovu sposobnost da ugrozi ključni plovni put.

Iranski zvaničnik upozorava na ranjivost moreuza Bab el-Mandeb

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf upozorio je na ranjivost brodske rute na Bliskom istoku, moreuza Bab el-Mandeb.

U poruci na mreži X, Kalibaf je postavio pitanja o količini globalnih pošiljki nafte, tečnog prirodnog gasa, pšenice, pirinča i đubriva koja prolazi kroz ovaj moreuz, kao i o zemljama i kompanijama koje ostvaruju najveći tranzit, preneo je Skaj njuz.

Huti pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, prethodno su ciljali brodove u Crvenom moru, što je dovelo do značajnog pada količine nafte koja prolazi kroz Bab el-Mandeb, navodi Američka agencija za energetske informacije.

Tramp o mogućnosti da Iran zarobi pilota: Nadamo se da se to neće dogoditi

Američki predsednik Donald Tramp odbio je da kaže šta će preduzeti Sjedinjene Američke Države ukoliko iranske snage dođu do američkog pilota koji se katapultirao nakon što je njegov avion oboren.

- Pa, ne mogu to da komentarišem jer, nadamo se da se to neće dogoditi - rekao je Tramp za britanski Independent, odgovarajući na pitanje šta će SAD preduzeti ako iranska vojska zarobi ili povredi pilota.

Iznad Irana u petak je oboren američki lovac F-15E, pri čemu je jedan pilot, koji se katapultirao, pronađen i spasen, dok je status drugog člana posade još nepoznat, rekao je ranije danas predstavnik američkog Kongresa koji je upoznat sa situacijom.

Jedan američki pilot iz oborenog borbenog aviona spasen je uz pomoć dva američka vojna helikoptera, dok se potraga za drugim članom posade F-15E, oficirom za sisteme naoružanja, nastavlja.

Helikopter koji je prevozio spasenog američkog pilota pogođen je vatrom iz lakog oružja, i tada su ranjeni članovi posade, ali je uprkos tome helikopter bezbedno sleteo.

Američki zvaničnici su za CBS rekli da se još jedan američki vojni avion, A-10 "Vartog" danas zapalio i oštetio tokom akcije potrage i spasavanja člana posade američkog borbenog aviona koji je oboren iznad Irana.

Pilot aviona "Vartog" se katapultirao iznad Persijskog zaliva i uspešno je izvučen iz mora.

Od obaranja F-15E, iranska državna televizija pozvala je stanovnike da predaju svakog "neprijateljskog pilota" policiji i obećala nagradu svakome ko to učini, dok je guverner iranske provincije Kohgilujeh i Bojer-Ahmad rekao da će svako ko zarobi ili ubije oborenog pilota biti "posebno pohvaljen", navodi Independent.

Izrael napao iranske vojne objekte u Teheranu

Izraelska vojska saopštila je da je u petak izvršila udare na vojne objekte u Teheranu.

U vojnoj izjavi se navodi da je ratno vazduhoplovstvo pogodilo „objekte vazdušne odbrane režima, uključujući i objekat IRGC-a gde su skladištile rakete namenjene gađanju aviona“.

Navodi se i napad na „vojni objekat odgovoran za zaštitu istraživačko-razvojnih objekata režima za oružje“, kao i na objekat gde su skladištene balističke rakete.

Izraelci tvrde da su pogođeni i objekti za proizvodnju, istraživanje i razvoj oružja, ali nisu dali dodatne detalje.

Izraelska vojska najavila napade na Liban

Izraelska vojska je u petak i subotu ujutro upozorila da je započela gađanje ciljeva u Libanu.

Prošle noći čule su se dve jake eksplozije, a još dve su odjeknule jutros, iako nema informacije šta je konkretno pogođeno.

Južna predgrađa su poslednjih nedelju dana skoro potpuno napuštena nakon naređenja za evakuaciju i ponovljenih vazdušnih napada izraelske vojske

Član PMF ubijen u napadu na zapadni Irak

Irački izvor rekao je za Al Džaziru da je član Narodnih mobilizacionih snaga (PMF) ubijen, a još jedan ranjen u napadu na sedište grupe u gradu al-Kaim.

Ranije su mediji pisali o vazdušnom udaru na sedište 34. brigade PMF-a u Mosulu.

PMF, poznat i kao Hašd al-Šaabi, deo je iračkog državnog bezbednosnog aparata i obuhvata frakcije koje su u skladu s Iranom.

Dvoje poginulo u udaru dronom na južni Liban

Nacionalna novinska agencija (NNA) javlja da je izraelski udar dronom ubio najmanje dve osobe kada je motor ciljan na severnim periferijama grada Sajda.

Raketa oštetila kuće u Kirijat Šmonau u Izraelu, sirene za uzbunu se nisu oglasile pre napada

Izraelski mediji navode da su kuće oštećene u raketnom napadu na severni grad Kirijat Šmona.

Povređenih nema, a sirene za uzbunu se nisu oglasile pre napada.

Oštećena zgrada poznate američke kompanije u Dubaiju

Ostaci nakon presretanja pali na zgradu u Dubaiju koja pripada američkoj kompaniji koju je IRGC obećao da će gađati

Vlasti u Dubaiju saopštile su da nema povređenih nakon što su ostaci pali na fasadu zgrade kompanije Oracle u Internet Sitiju u ovom emiratu, nakon vazdušnog presretanja.

Oracle se nalazi na spisku od 18 američkih kompanija koje je Islamska revolucionarna garda Irana najavila da će gađati kao odmazdu za napade na tu zemlju.

Eksplozije u Bejrutu

U Bejrutu se čuju snažne eksplozije, prenosi reporter AFP-a, nakon što je izraelska vojska saopštila da je započela napade na „infrastrukturu Hezbolaha“ u glavnom gradu Libana.

Čule su se najmanje dve eksplozije u roku od pola sata i viđen je gust dim koji se diže sa jednog od mesta udara.

IDF je na Telegramu saopštio da je „započeo napade na infrastrukturne objekte Hezbolaha u Bejrutu“.

Lokalni mediji navode da su izvedena dva napada na južna predgrađa.

Napad dronom izazvao požar u naftnom kompleksu u Basri

Izvor iz kompanije Basra Oil Company u Iraku rekao je za Al Džaziru da se dron srušio na njihov kompleks u al-Burdžusiji, izazvavši požar.