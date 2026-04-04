HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)

Najnovije vesti iz Hrvatske zgrozile su mnoge.

Screenshot / X / Max Sport

Naime, navijači Dinama iz Zagreba, Bed blu bojsi (Bad blue boys) na poslednjoj utakmici, derbiju s Osijekom, razvili su više zastava tzv. "Nezavisne Države Hrvatske".

Za razliku od "šahovnice" sadašnje, Republike Hrvatske, zastava NDH sadrži grb koji "počinje" (misli se na prvo polje u gornjem levom uglu) kvadratom bele boje, a upravo su takve zastave BBB istakli na meču protiv Osijeka.

I to baš kada je cela hrvatska javnost pratila šta se na toj, severnoj tribini Maksimira zbiva, jer su pomenuti navijači slavili 40 godina od osnivanja te grupe.

MaxSport

Sveže napravljene, gotovo "štancovane" da budu vidljive na više mesta, pojedine "nove", a zapravo ustaške zastave, sadržale su i poruke.

Jedna od njih (vidi se na dnu prethodne fotografije) bila je "Croatia über alles" (Hrvatska iznad svih), a izabrani jezik i reči nedovosmisleno ukazuju na naklonost Hitlerovoj nacističkoj Nemačkoj:

Stara nemačka himna i njeni uvodni stihovi "Deutschland über alles" ("Nemačka iznad svih, iznad svih na svetu") naročito je uzdizana u to vreme. Sada se prve dve strofe te himne ne pevaju u Nemačkoj, čak se smatraju i nepristojnim, ali...

Navijači Dinama "Bed blu bojs" na utakmici Dinamo Zagreb - Osijek / Screenshot / X / Max Sport

"Bed blu bojsi" za to ne da ne mare, već je na samom meču sa Osijekom primećeno i kako neki "zig hajl" pozdravom šalju strašne poruke. Iste one pod kojima su ustaše klale stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i drugih u Drugom svetskom ratu. Ponajviše u sistemu logora Jasenovac (ali i ne samo tamo).

Iako je, bar zvanično, promovisanje ustaške ideologije zabranjeno u Hrvatskoj, "BBB" su samo nastavili sa svojom bolesnom tradicijom čuvanja i negovanja sećanja na ustašku tvorevinu, kojoj su ne tako davno razvijali i transparent "Za dom spremni".

Ustašstvo se vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj" i to više nije nikakva iznenađujuća novost, za one koji ne zatvaraju oči pred nenormalnostima. Za one koji su možda propustili ta dešavanja, evo samo nekoliko navijačkih primera iz prethodnih meseci:

Inače, za one koje zanima fudbal, Dinamo je deklasirao pretposlednji, devetoplasirani Osijek sa 7:0 pa sada (uz meč više od prvog pratioca) ima čak 13 bodova više nego što je to prikupio drugoplasirani Hajduk Split. Rijeka, na trećem mestu, ima 28 bodova manje od Zagrepčana.

