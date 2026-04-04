ČUDO OD FUDBALSKE UTAKMICE! Rezultat 1:50, a evo šta je Savez odmah potom uradio!
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
Ekipa iz mađarskog grada Kiškunhalaša bukvalno je "uništena" je od strane Čoliošpalosa u Regionalnoj ligi Bač-Kiškun za igrače do 19 godina.
Konačan rezultat bio je čak 1:5.
Domaćini, poslednjeplasirani na tabeli, nisu mogli da okupe kompletan tim i igrali su protiv lidera lige sa samo devet igrača.
Gosti nisu hteli se "žrtvuju" i sami zaigraju sa devetoricom, već su nastupili u punom sastavu i dali 50 golova. Čak je i njihov golman dvaput bio strelac.
Svi igrači iz startne postave, ali i četvorica rezervi Čoliošpalaca dali su pogotke. Sedamnaestogodišnji Zalan je postigao čak 12 golova u prvom poluvremenu, a onda je zamenjen.
Nesrećni domaćini su dali utešni gol u 69. minutu, privremeno smanjivši na 1:37 (pre nego što su još 13 puta kapitulirali do kraja meča).
Mađarski fudbalski savez je poništio ovaj rekord i izbacio ekipu Kiškunhalaša iz takmičenja. Ispostavilo se da je ovo bio četvrti put ove sezone da nisu uspeli da okupe kompletan tim, pa su rezultati svih njihovih utakmica poništeni - ukuljučujući i ovih 1:50.
