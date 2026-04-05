SVEČANO U MAJAMIJU! Inter otvorio novi stadion i to kako (FOTO)
Fudbaleri Intera i Ostina odigrali su danas u Majamiju bez pobednika, 2:2 u utakmici MLS lige.
Ovo je bila prva utakmica Intera na novom "Nu stadionu" u Majamiju, čiji je kapacitet 26.700 mesta.
Golove za Inter postigli su Lionel Mesi u 10. i Luis Suarez u 81. minutu. Strelci za goste bili su Gijerme Biro u 6. i Džejden Nelson u 53. minutu.
Među brojnim zvanicama na tribinama novog stadiona u Majamiju bio je i suvlasnik Intera Dejvid Bekam.
"Videti kako ovaj stadion oživljava, posle godina pokušaja da ga izgradimo u Majamiju, zaista je nešto posebno. Danas je ovo ostvarenje sna", izjavio je Bekam, prenose američki mediji.
Inter se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 11 bodova, dok je Ostin 11. na Zapadu sa šest.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Zvezda "Elite" uslikana sa Mbapeom! Potvrđena veza (FOTO)
05. 04. 2026. u 22:54
HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)
05. 04. 2026. u 22:25
PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se Vasilije Micić, neizvestan za završnicu Evrolige
05. 04. 2026. u 22:05
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
