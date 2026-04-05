SVEČANO U MAJAMIJU! Inter otvorio novi stadion i to kako (FOTO)

05. 04. 2026. u 11:40

Fudbaleri Intera i Ostina odigrali su danas u Majamiju bez pobednika, 2:2 u utakmici MLS lige.

FOTO: Tanjug/AP

Ovo je bila prva utakmica Intera na novom "Nu stadionu" u Majamiju, čiji je kapacitet 26.700 mesta.

Golove za Inter postigli su Lionel Mesi u 10. i Luis Suarez u 81. minutu. Strelci za goste bili su Gijerme Biro u 6. i Džejden Nelson u 53. minutu.

Među brojnim zvanicama na tribinama novog stadiona u Majamiju bio je i suvlasnik Intera Dejvid Bekam.

"Videti kako ovaj stadion oživljava, posle godina pokušaja da ga izgradimo u Majamiju, zaista je nešto posebno. Danas je ovo ostvarenje sna", izjavio je Bekam, prenose američki mediji.

Inter se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 11 bodova, dok je Ostin 11. na Zapadu sa šest.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

