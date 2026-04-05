"PREŽIVELI SMO BLOKADERSKI TEROR I NASTAVLJAMO TAMO GDE SMO STALI" Brnabićeva na putu za Kablar obišla štand SNS na Savskom Vencu (FOTO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić Ana Brnabić obišla je na putu za Kablar štand SNS na Savskom Vencu.

- Na putu za Kablar obišla sam štand @sns_srbija na Savskom Vencu. Lepo vreme, dobra energija, građani prilaze i pružaju podršku u borbi za pristojnu i stabilnu Srbiju.

Velika zahvalnost svim našim ljudima koji ni u najtežim trenucima nisu odustali već su ostali da se bore. Preživeli smo blokaderski teror i nastavljamo tamo gde smo stali. Guramo dalje i nikada nećemo dozvoliti nikome da zaustavi Srbiju. - rekla je Brnabić.