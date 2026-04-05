Politika

"PREŽIVELI SMO BLOKADERSKI TEROR I NASTAVLJAMO TAMO GDE SMO STALI" Brnabićeva na putu za Kablar obišla štand SNS na Savskom Vencu (FOTO)

В.Н.

05. 04. 2026. u 11:40

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić Ana Brnabić obišla je na putu za Kablar štand SNS na Savskom Vencu.

ПРЕЖИВЕЛИ СМО БЛОКАДЕРСКИ ТЕРОР И НАСТАВЉАМО ТАМО ГДЕ СМО СТАЛИ Брнабићева на путу за Каблар обишла штанд СНС на Савском Венцу (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin

- Na putu za Kablar obišla sam štand @sns_srbija na Savskom Vencu. Lepo vreme, dobra energija, građani prilaze i pružaju podršku u borbi za pristojnu i stabilnu Srbiju.

Velika zahvalnost svim našim ljudima koji ni u najtežim trenucima nisu odustali već su ostali da se bore. Preživeli smo blokaderski teror i nastavljamo tamo gde smo stali. Guramo dalje i nikada nećemo dozvoliti nikome da zaustavi Srbiju. - rekla je Brnabić.

Preporučujemo

