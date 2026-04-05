RUZMARIN KROMPIR IZ RERNE: Krompir sa mediteranskim šmekom
Uz minimalan trud i nekoliko začina, pripremićete krompir koji će se savršeno uklopiti uz svako jelo. Saznajte kako da dobijete zlatnu, hrskavu koricu i neodoljivu aromu iz rerne.
Sastojci
- 800 gr krompira
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 ravna kašika ruzmarina
- 1 ravna kašičica krupne morske soli
- beli luk
- čili ili biber
Priprema
Zagrejte rernu na 200°C. Krompir dobro operite (ako je mladi, ne morate ga ljuštiti) i isecite na kriške ili polovine. U činiji pomešajte krompir sa uljem, ruzmarinom i solju. Dodajte beli luk i začine po želji. Rasporedite krompir u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 30–40 minuta, povremeno okrećući, dok ne postane zlatno-hrskav. Poslužite toplo kao prilog ili samostalno jelo.
Prijatno!
