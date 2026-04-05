Ručak dana

RUZMARIN KROMPIR IZ RERNE: Krompir sa mediteranskim šmekom

Milena Tomasevic

05. 04. 2026. u 12:00

Uz minimalan trud i nekoliko začina, pripremićete krompir koji će se savršeno uklopiti uz svako jelo. Saznajte kako da dobijete zlatnu, hrskavu koricu i neodoljivu aromu iz rerne.

РУЗМАРИН КРОМПИР ИЗ РЕРНЕ: Кромпир са медитеранским шмеком

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 800 gr krompira  
  • 1 kašika  maslinovog ulja
  • 1 ravna kašika ruzmarina
  • 1 ravna kašičica krupne morske soli  
  • beli luk
  • čili ili biber

Priprema

Zagrejte rernu na 200°C. Krompir dobro operite (ako je mladi, ne morate ga ljuštiti) i isecite na kriške ili polovine. U činiji pomešajte krompir sa uljem, ruzmarinom i solju. Dodajte beli luk i začine po želji. Rasporedite krompir u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 30–40 minuta, povremeno okrećući, dok ne postane zlatno-hrskav. Poslužite toplo kao prilog ili samostalno jelo.

Prijatno!

