"SJAJNO, SJAJNO..." Ovako je Dejvid Adelman komentarisao neverovatnu utakmicu Nikole Jokića

NAKON velike drame Denver je savladao San Antonio 136:134. Svet je sa velikom pažnjom pratio duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Dejvid Adelman izneo je utiske nakon meča.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić je upisao 40 poena uz 8 skokova, 13 asistencija, 3 blokade i nijednu izgubljenu loptu!

Trener Denvera, Dejvid Adelman je očekivano bio preponosan na srpskog košarkaša. Ipak, istakao je da je pre svega zadovoljan pobedom i da ne treba da dođe do opuštanja.

- Igrali smo protiv tima na visokom nivou. Mislim da je ovo bila jedna od onih utakmica kada smo ostali jedni uz druge mentalno, čak i kada se rival odlepljivao, pravio serije. Znam da je pesimizam svuda, ali ja bih voleo da kažem ovo - ja bih platio da gledam ova dva tima kako se bore, imaju sjajnog trenera, talentovanog Vembija, a onda na drugoj strani kod nas imate to što imate. Ovo je emotivna pobeda za momke, sjajna, tako je bilo i u Juti. Mislim da svi propuštaju to da se sve pobede računaju isto. Ova se ne računa kao šest, nego kao jedan. Hoćemo da nastavimo sa momentumom. Ponosan sam na momke, došli smo do produžetka i na kraju zaustavili rivala na putu ka pobedi.

Potom je počeo hvalospev kako o Jokiću, tako i o Viktoru Vembanjami.

- Ovo je sjajno za sport, kako to rade, drugačije je, jedinstveno, fenomenalno. Zato sam rekao da svi treba da kupe karte za ovakav meč. Nećete nikada videti tako nešto u različitim generacijama, to što rade obojica. Jokić je veliki, a izgleda kao plejmejker pored Vembija. Sjajno je za košarku. Ovo je meč za navijače, a ne baš za trenere. Jer njih niko ne može da brane.

A koliko bi zapravo Adelman platio da gleda Jokića i Vembanjamu svaki dan?

- Auh, moram da razmislim o tome... Voleo bih da održim solidan stil života koji imam, ne da se vratim kući i živim sa porodicom (smeh). Stvarno bih platio mnogo, stvarno.

