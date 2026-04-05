STOJAKOVIĆ OTVORIO DUŠU NAKON "MARTOVSKOG LUDILA": Išao sam do granica do kojih nisam znao da mogu

Naučio sam toliko toga o sebi, fizički, mentalno, išao sam do nekih granica do kojih nisam znao da mogu, rekao je košarkaš Ilinoisa Andrej Stojaković nakon što je njegova ekipa izgubila od Jukona u polufinalu NCAA lige.

Košarkaši Ilinoisa završili su učešće na ovogodišnjem NCAA turniru porazom u polufinalu od Jukona rezultatom 71:62, pred više od 70.000 gledalaca u dvorani "Lukas Oil Stadium" I Indijanpolisu.

U svlačionici Ilinoisa vladale su pomešane emocije, ali je Andrej Stojaković istakao da je ponos dominantan osećaj posle svega što je tim uradio ove sezone. Mladi bek naglasio je da je ekipa promenila percepciju programa i ulila novu nadu za budućnost.

- Potencijal koji ovaj program ima, ne samo za blisku, nego i daleku budućnost, sve zbog toga što smo uradili svih ovih meseci. Dali smo im nadu, tako da ko zna, dugačka godina je iza nas. Tužno je naravno posle svega, ali mislim da je ovaj tim promenio način na koji gledamo čitav program - rekao je Andrej.

Ilinois je tokom meča imao i minus fazu od 14 poena, ali je u završnici uspeo da se približi na svega četiri razlike. Ipak, potpuni preokret je izostao, a Stojaković smatra da je borbenost bila jedno od glavnih obeležja ove generacije.

- Iskreno, to smo mi, kao individualci, kao tim. Imate trenera Breda koji se bori do kraja i nas na terenu. Ovakav tim možda celokupno neće nikada biti zajedno ponovo u celosti, ali drago mi je što smo se zadržali zajedno sve do samog kraja.

Veliki problem za njih bio je šut za tri poena, koji ih ovog puta nije služio. Stojaković je to prihvatio kao deo sporta, naglasivši da ekipa mora da nauči iz ovog poraza i nastavi dalje.

- Nije bio naš dan, takav je život, to je košarka. Pričaćemo i preživećemo sve emocije ovde u svlačionici i pokušati da se vratimo.

Posebno je istakao koliko je ova sezona uticala na njegov lični razvoj.

- Naučio sam toliko toga o sebi, fizički, mentalno, išao sam do nekih granica do kojih nisam znao da mogu. Ne mogu da ne budem ponosan na ove momke, koji su se borili do samog kraja. Nismo pogodili neke šuteve, nije otišlo na našu stranu, Jukona je sjajan tim i sa sjajnim trenerom. Svaka im čast.

Emocije su, kako kaže, stigle tek po završetku utakmice, kada se ekipi obratio trener Bred Andrevud, podsećajući igrače na sve što su prošli tokom sezone.

- Nisam bio toliko emotivan na terenu, kada smo izlazili u svlačionicu. Postao sam emotivan kada je Bred počeo da priča o ovoj godini, koliko smo sve promenili. Koliko se sve odmah završilo. Imate momke koji diplomiraju, završavaju... Ne mogu da kažem za bilo koji meč da nismo dali sve od sebe, izlazili smo i pored najtežih stvari koje su se dešavale momcima.

Na kraju, osvrnuo se i na značaj internacionalne hemije u ekipi.

- Pa cela ta kultura, raznovrsnost koju smo imali. Moja porodica je bila tu, momci koji su došli iz inostranstva su mi doneli to sve daleko od kuće, prolazili smo kroz toliko toga ove godine - zaključio je Andrej Stojaković.

