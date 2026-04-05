KAZNA VEŠANJEM: Iran presudio dvojici muškaraca koji su upali u vojnu bazu tokom nereda u januaru (FOTO)
IRAN je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za pokušaj upada u vojni objekat i pristupa oružarnici tokom antivladinih protesta u januaru.
- Mohamed-Amin Biglari i Šahin Vahedparast... su obešeni nakon što je slučaj preispitan i konačnu presudu potvrdio Vrhovni sud - rekao je Mizan.
Dvojica muškaraca su bila među četvoricom u istom slučaju kojima je pretila smrtna kazna, prema podacima grupe za ljudska prava Amnesti internešenel.
(Tajms of Izrael)
