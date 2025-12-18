PROMENA U FORMULI 1: Evo šta je uradio Ferstapen za narednu sezonu
VOZAČ Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen imaće naredne sezone broj tri na bolidu u šampionatu Formule 1, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Jedan od najboljih u istoriji ovog sporta je prethodne četiri sezone imao broj jedan na bolidu Red Bula, pošto je bio svetski šampion 2021, 2022, 2023. i 2024. godine. On je prethodno vozio bolid sa brojem 33.
Novi svetski šampion u F1 Britanac Lando Noris iz Meklarena naredne sezone će voziti bolid sa brojem jedan.
- Neću imati broj 33. Moj omiljeni broj je uvek bio tri, pored broja jedan. Sada možemo da zamenimo brojeve, tako da ću voziti bolid sa brojem tri. Broj 33 je uvek bio u redu, ali jednostavno više volim jednu trojku nego dve. Uvek sam govorio da predstavlja dvostruku sreću, ali već sam imao sreće u F1", izjavio je Ferstapen.
Prva trka u novoj sezoni u šampionatu F1 biće održana 8. marta 2026. za Veliku nagradu Australije.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
TRESE SE TOPČIDERSKO BRDO! Nenad Lalatović se vraća na Marakanu
18. 12. 2025. u 11:20
PAO DOGOVOR! Partizan završio veliko pojačanje
18. 12. 2025. u 11:32
ZEMLjOTRES NA MARAKANI! Barselonin đak oblači dres Crvene zvezde?
18. 12. 2025. u 08:10
GOTOVO JE! FIFA vraća Rusiju međunarodnim takmičenjima u 2026.godini
18. 12. 2025. u 10:26
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)