PROMENA U FORMULI 1: Evo šta je uradio Ferstapen za narednu sezonu

VOZAČ Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen imaće naredne sezone broj tri na bolidu u šampionatu Formule 1, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Jedan od najboljih u istoriji ovog sporta je prethodne četiri sezone imao broj jedan na bolidu Red Bula, pošto je bio svetski šampion 2021, 2022, 2023. i 2024. godine. On je prethodno vozio bolid sa brojem 33. 

Novi svetski šampion u F1 Britanac Lando Noris iz Meklarena naredne sezone će voziti bolid sa brojem jedan.

- Neću imati broj 33. Moj omiljeni broj je uvek bio tri, pored broja jedan. Sada možemo da zamenimo brojeve, tako da ću voziti bolid sa brojem tri. Broj 33 je uvek bio u redu, ali jednostavno više volim jednu trojku nego dve. Uvek sam govorio da predstavlja dvostruku sreću, ali već sam imao sreće u F1", izjavio je Ferstapen.

Prva trka u novoj sezoni u šampionatu F1 biće održana 8. marta 2026. za Veliku nagradu Australije.

