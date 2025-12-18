Ekonomija

"NE NAPUŠTAM SAMIT EU BEZ DOGOVORA O FINANSIRANJU UKRAJINE" Fon der Lajen: Belgija neće ostati usamljena ako je Rusija tuži

P. Đurđević

18. 12. 2025. u 10:11

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da očekuje da će države članice EU postići dogovor o finansiranju Ukrajine na dvodnevnom samitu, koji počinje danas u Briselu. "Neću napustiti savet bez rešenja za finansiranje Ukrajine", rekla je novinarima pre sastanka, prenosi Rojters.

Foto Tanjug AP

Da bi mogli da iskoriste zamrznutu rusku imovinu lideri EU prvo bi trebalo da ubede Belgiju koja drži 185 milijardi evra od ukupno 210 milijardi evra zamrznutih u Evropi, da neće ostati usamljena ako Rusija bude podnela tužbu na međunarodnim sudovima.

- Potpuno podržavam Belgiju - rekla je predsednica Evropske komisije, navodi agencija.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje odbrane i obnove Ukrajine uoči današnjeg samita EU.

U razgovoru za nemački radio kanal Dojčlandfank, rekla je da to neće biti prvi put da se pronađe rešenje u veoma složenoj situaciji.

Lideri Evropske unije danas će odlučivati kako da finansiraju Ukrajinu u 2026. i 2027. godini kako bi ta zemlja mogla da nastavi da se suprotstavlja agresiji Rusije, pri čemu je upotreba ruske imovine zamrznute u EU najverovatnija opcija, prenosi Rojters.

(Tanjug)

