ČEŠKA VLADA DONELA ODLUKU KOJA ĆE RAZBESNETI BRISEL: "Nećemo dalje primenjivati ovu odredbu EU"
NOVA češka vlada, na svojoj prvoj sednici u potpunom sastavu, danas je odbacila Evropski pakt o migracijama i plan trgovine emisijama ETS2, što bi moglo da dovede do sukoba sa Briselom, javlja Rojters.
Stranka ANO češkog milijardera i premijera Andreja Babiša, zajedno sa desničarskim koalicionim partnerima, odmah je napala politiku EU u vezi sa migracijama i sistemom trgovine emisijama. Ona tvrdi da će ETS2 dozvole za emisije, koje stupaju na snagu 2028. godine, povećati cene energenata za češka domaćinstva i ugroziti konkurentnost evropske industrije.
- Nećemo dalje primenjivati ovu odredbu EU direktive - rekao je Babiš, dodajući da će tražiti saveznike među 27 članica kako bi plan bio ukinut.
Odbacivanje dogovorenih politika EU izlaže češku vladu riziku od prekršajnih postupaka, gubitka fondova i mogućih finansijskih kazni, prenosi Rojters. Babišova vlada takođe je pozvala na strožu politiku prema migrantima, striktno sprovođenje povratka i rigoroznija pravila EU u vezi sa migracijama od onih koja su dogovorena, navodi agencija.
Češka, koja je prihvatila oko 400.000 ukrajinskih izbeglica, oslobođena je solidarnog plaćanja u narednoj godini, dok su druge istočnoevropske članice dugo odolevale pritiscima Brisela da prime migrante, većinom orijentisane ka bogatijim zapadnim državama EU.
Evropska unija planira da od 2027. godine uvede novi sistem naplate emisije ugljen-dioksida, poznat kao ETS2.
