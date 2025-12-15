ŠOK! Zvezda opet kiksnula, Partizan jesenji šampion Srbije u fudbalu! (FOTO)

PRAVO je pitanje šta se dešava sa Crvenom zvezdom u Superligi Srbije. Crveno-beli opet nisu pobedili, pošto su u 19. kolu odigrali nerešeno protiv TSC-a - 0:0.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovim remijem najviše je profitirao Partizan koji je postao jesenji šampion kolo pre kraja prvog dela prvenstva, jer ima četiri boda više od večitog rivala.

Ekipa iz Beograda drugu utakmicu zaredom nije pobedila i ne samo to, nije dala ni gol i nalazi se u velikoj krizi, pa nema sumnje da će joj pauza najviše prijati.

Bilo je prilika na obe strane i vrlo lako je moglo da se desi da jedan od timova osvoji tri boda. Zvezda je imala nekoliko dobrih šansi u prvom poluvremenu, Katai je pogodio i stativu, ali lopta u gol nije htela.

U nastavku utakmice je počeo da preti i domaćin, imao je dve velike prilike. Jednom se isprečio Mateus, a jednom prečka.

Mogao je i Mirko Ivanić da se upiše u strelce, no sa svega nekoliko metara je šutirao pravo u Simića koji ga je tako sprečio da postigne pogodak.

Na kraju su timovi morali da se zadovolje podelom bodova koji sigurno više odgovara ekipi iz Bačke Topole.

Crvena zvezda je druga na tabeli sa 42 boda, četiri više ima Partizan. TSC je na 11. mestu sa 21.

Crveno-beli u poslednjoj utakmici prvog dela sezone dočekuju Mladost iz Lučana, dok tim sa severa Srbije gostuje OFK Beogradu.

Drugo poluvreme: TSC - Crvena zvezda 0:0

90+3' - Koliko sreće za Zvezdu. Raspalo je Mezei po lopti, ali prečka je bila saveznik crveno-belih.

82' - Pokušao je Katai iz daljine, ali pravo u Simića. Zvezda je sve bliže novom kiksu u prvenstvu.

73' - Sve teža situacija za crveno-bele. Vreme curi, a rezultat se i dalje ne menja. U igru je ušao i Tomas Handel. On je zamenio Duartea.

62' - Dvostruka promena u Crvenoj zvezdi. Zarić i Tiknizjan su napustili teren, a priliku su dobili Marko Arnautović i Adem Avdić.

56' - Velika prilika za goste. Seol je sjajno proigrao Ivanića koji je sa nekih četiri metra bio neprecizan, tačnije Simić mu je zaustavio udarac.

50' - Najbolju šansu na utakmici imao je TSC. Mladenović je dobio sjajnu loptu u prostor od Jovanovića, izašao je sam ispred Mateusa, no još jednom je golman Zvezde demonstrirao klasu.

47' - Nastavlja Zvezda da stvara šanse, ali gola nema i dalje. Ovoga puta je izblokiran pokušaj Mirka Ivanića.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Bačkoj Topoli!

Prvo poluvreme: TSC - Crvena zvezda 0:0

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme produženo je za dva minuta.

38' - Kakva šansa za Zarića. Sjajno je prošao pored Rua i potom je špicem kopačke pokušao da prevari Simića. To je uspeo da uradi, no lopta je završila pored stative.

FOTO: FK Crvena zvezda

35' - U beležnici sudije Predraga Janjuša se sad našao i defanzivac TSC-a Miloš Degenek.

32' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Milan Radin. Bivši igrač Partizana je sa leđa faulirao Zarića.

30' - Preti Zvezda, ali nikako ne uspeva da dođe u idealnu poziciju da ugrozi domaćina, pa i dalje nema golova na "TSC Areni".

19' - Katai ovo skoro uver realizuje, no sada nije. Izašao je sam ispred Simića, šutirao je levog nogom i pogodio je stativu.

18' - Odlična prilika za Zvezdu. Centrirao je Zarić sa desne strane, najbolju skoku bio je Duarte, ali šutirao je malo pored gola.

16' - Prvi korner izveli su crveno-beli. Kostov je centrirao, a Katai je probao petom da zatrese mrežu rivala, ipak pogodio je samo spoljni deo mreže.

14' - Krunić je pokušao iz daljine, Simić se dobro bacio i uspeo je da još jednom da spreči goste da povedu.

11' - Moglo je biti opasno po TSC. Krunić je uposlio Zarića, ali zamalao je mladog igrača Zvezde bio brži golman domaćih Simić i uspeo je u poslednji čas da interveniše.

4' - Prvi šut na utakmici. Lopta se odbila do Kataija koji je pokušao spoljnim delom stopala, no to je uradio slabo i lopta je otišla pored gola.

1' - Počela je utakmica u Bačkoj Topoli! Pre starta duela održan je minut ćutanja povodom smrti Jovana Terzića, oca generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, koji je radio u AIK-u iz Bačke Topole.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sastavi timova:

TSC (5-3-2): Simić - St. Jovanović, Capan, Degenek, Ru, Urošević - Stančić, Radin, Mladenović - S. Jovanović, Todoroski.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Zarić, Katai, Ivanić - Duarte.

Uoči meča:

Crveno-beli su u odličnom rapoloženju stigli na sever naše zemlje, pošto su u četvrtak u Ligi Evrope ostvarili važnu pobedu protiv Šturma u Gracu (1:0).

Ipak, prvenstvo je ono što muči aktuelnog šampiona u poslednje vreme. Izabranici Vladan Milojevića su u prethodnoj rundi izgubili na "Marakani" od Vojvodine (0:1) i sad će pokušati da se vrati na kolosek trijumfa.

Sa druge strane, TSC je posle sedam mečeva bez pobede u Superligi konačno pobedio u prošlom kolu i to kao gost u Subotici protiv Spartaka (2:1).

U prvom meču ovih rivala odigranom u Beogradu Crvena zvezda je slavila sa 1:0 pogotkom Aleksandra Kataija.

Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli sa 41 bodom, imaju pet manje, kao i meč manje od Partizana. Tim iz Bačke Topole je na 12. mestu sa 20.

