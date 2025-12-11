SUNOVRAT ZLATANA IBRAHIMOVIĆA! Slavni fudbaler potrošio ogroman novac zbog jednog lošeg poteza

Zlatan Ibrahimović ima veliki problem!

Foto: Profimedia

Naime, slavni fudbaler trpi ogromne gubitke zbog padela. To je sport koji u Švedskoj doživljava drastičan pad interesovanja pa Zlatan Ibrahimović, koji je uložio milione u mrežu "Padel Zenter" trpi veliku novčanu štetu.

Padel, sport koji je godinama beležio snažan rast, u Švedskoj prolazi kroz ozbiljnu krizu, a posledice najviše osećaju investitori koji su najviše ulagali u njegov razvoj.

Međutim, tržište se naglo promenilo – od faze u kojoj su tereni bili stalno popunjeni i u kojima je bilo teško rezervisati termin, Švedska je prešla u stanje prekomerne izgrađenosti i rapidnog pada potražnje. Brojni centri, uključujući i neke u okviru Zlatanove mreže, sada se zatvaraju.

Prema navodima švedskih izvora, ključni problem bio je nedostatak prilagođavanja novim okolnostima. Operateri su zadržali visoke cene termina uprkos padu interesovanja, pokušavajući da povrate velika ulaganja, što je dodatno ubrzalo slom tržišta.

Padel, nekada predstavljen kao „zlatni sport“, danas se u Švedskoj suočava sa gašenjem objekata i ogromnim finansijskim gubicima.

Ibrahimović je deo fokusa prebacio na Italiju, gde je otvorio padel centar u Milanu, pokušavajući da stabilizuje biznis u sredini u kojoj sport i dalje beleži rast.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu