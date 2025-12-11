Košarka

SVI SU ZATEČENI! Boban Marjanović se vratio u ABA ligu - ali, gde!

11. 12. 2025. u 19:14

KAKAV transfer u ABA ligi. Srpski košarkaš Boban Marjanović vratio se posle 10 godina u regionalno takmičenje.

Iskusni centar je potpisao ugovor sa slovenačkom Ilirijom iz Ljubljane i nema sumnje da će predstavljati veliko pojačanje.

Marjanović je 2015. godine napustio Crvenu zvezdu koja mu je bila poslednji klub na Jadranu. Nakon toga je nastupao u NBA ligi sve do prošle godine kad je najpre došao u Fenerbahče, a potom prešao u kineski Đeđang.

Ovaj 224 centimetara visoki košarkaš će pokušati da pomogne Iliriji da ostane deo elitnog društva ABA lige.

Podsetimo, tim iz Ljubljane nalazi se u B grupi ovog takmičenja sa učinkom 2-6.

