SVI SU ZATEČENI! Boban Marjanović se vratio u ABA ligu - ali, gde!
KAKAV transfer u ABA ligi. Srpski košarkaš Boban Marjanović vratio se posle 10 godina u regionalno takmičenje.
Iskusni centar je potpisao ugovor sa slovenačkom Ilirijom iz Ljubljane i nema sumnje da će predstavljati veliko pojačanje.
Marjanović je 2015. godine napustio Crvenu zvezdu koja mu je bila poslednji klub na Jadranu. Nakon toga je nastupao u NBA ligi sve do prošle godine kad je najpre došao u Fenerbahče, a potom prešao u kineski Đeđang.
Ovaj 224 centimetara visoki košarkaš će pokušati da pomogne Iliriji da ostane deo elitnog društva ABA lige.
Podsetimo, tim iz Ljubljane nalazi se u B grupi ovog takmičenja sa učinkom 2-6.
