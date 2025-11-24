SEDITE, DOKTOR DRŽI ČAS! Lionel Mesi pokazao ko je i dalje fudbalski Bog (VIDEO)
Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije MLS Kupa pošto su danas u gostima pobedili Sinsinati rezultatom 4:0 u utakmici polufinala.
U ekipi iz Majamija briljirao je argentinski fudbaler Lionel Mesi, koji je na meču u Sinsinatiju postigao jedan gol i imao je tri asistencije.
Mesi je 19. minutu doveo Inter u vođstvo od 1:0. Argentinski fudbaler je potom asistirao kod golova Matea Silvetija u 57. i Tadea Aljendea u 62. i 74. minutu.
Fudbaleri Intera će u finalu plej-ofa Istoka igrati protiv Njujork Sitija, koji je danas u gostima pobedio Filadelfiju 1:0. Jedini gol za Njujork Siti postigao je Maksimilijano Moralez u 27. minutu.
U finalu Zapadne konferencije plej-ofa MLS Kupa igraće Vankuver i pobednik meča između San Dijega i Minesote.
Finala Konferencija su na programu 29. novembra, dok će finale MLS kupa biti odigrano 6. decembra.
Preporučujemo
BEOGRADSKI MEĐUNARODNI „ARENA KUP“: Karatistima „Kneza Lazara“ dva prva mesta
24. 11. 2025. u 10:26
CELA SRBIJA U ŠOKU! Ludilo kakvo srpski fudbal ne pamti
24. 11. 2025. u 09:58
ŠTA ĆE REĆI SRBI? Stiže Granit Džaka...
24. 11. 2025. u 09:35
DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"
DANAŠNjI program Premijer lige zatvoriće 198. izdanje čuvenog "Derbija Severnog Londona" u kojem će Totenhem pokušati da po prvi put savlada Arsenal od 2022. godine i tako uspori napad na titulu večitog rivala.
23. 11. 2025. u 07:40
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)