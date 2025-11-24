SEDITE, DOKTOR DRŽI ČAS! Lionel Mesi pokazao ko je i dalje fudbalski Bog (VIDEO)

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije MLS Kupa pošto su danas u gostima pobedili Sinsinati rezultatom 4:0 u utakmici polufinala.

FOTO: Tanjug/AP

U ekipi iz Majamija briljirao je argentinski fudbaler Lionel Mesi, koji je na meču u Sinsinatiju postigao jedan gol i imao je tri asistencije.

Mesi je 19. minutu doveo Inter u vođstvo od 1:0. Argentinski fudbaler je potom asistirao kod golova Matea Silvetija u 57. i Tadea Aljendea u 62. i 74. minutu.

Fudbaleri Intera će u finalu plej-ofa Istoka igrati protiv Njujork Sitija, koji je danas u gostima pobedio Filadelfiju 1:0. Jedini gol za Njujork Siti postigao je Maksimilijano Moralez u 27. minutu.

U finalu Zapadne konferencije plej-ofa MLS Kupa igraće Vankuver i pobednik meča između San Dijega i Minesote.

Finala Konferencija su na programu 29. novembra, dok će finale MLS kupa biti odigrano 6. decembra.