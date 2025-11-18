SAD SE SVE ZNA: Poznato kad bi Benjanim Šeško trebalo da se vrati na teren
PROBLEM za Mančester junajted predstavlja povreda Benjamina Šeška. Pojavila se informacija kad bi Slovenac mogao da se vrati na teren.
Kako prenosi Fabricio Romano, očekuje se da se napadač "crvenih đavola" vrati treninzima početkom decembra.
Navodi se i to da će van terena biti oko tri nedelje, pošto povreda nije ozbiljnije prirode, tačnije nije dugotrajna.
Iako se Šeško nije privikao na tim onako kako se očekivalo, važan je za igru Junajteda. On je do sad u sezoni odigrao 11 utakmica, postigao je dva gola i upisao je jednu asistenciju.
Podsetimo, Slovenac se povredio na poslednjem prvenstvenom meču protiv Totenhema (2:2).
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)