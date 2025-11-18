SAD SE SVE ZNA: Poznato kad bi Benjanim Šeško trebalo da se vrati na teren

PROBLEM za Mančester junajted predstavlja povreda Benjamina Šeška. Pojavila se informacija kad bi Slovenac mogao da se vrati na teren.

FOTO: Profimedia

Kako prenosi Fabricio Romano, očekuje se da se napadač "crvenih đavola" vrati treninzima početkom decembra.

Navodi se i to da će van terena biti oko tri nedelje, pošto povreda nije ozbiljnije prirode, tačnije nije dugotrajna.

Iako se Šeško nije privikao na tim onako kako se očekivalo, važan je za igru Junajteda. On je do sad u sezoni odigrao 11 utakmica, postigao je dva gola i upisao je jednu asistenciju.

Podsetimo, Slovenac se povredio na poslednjem prvenstvenom meču protiv Totenhema (2:2).

