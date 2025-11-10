Fudbal

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

10. 11. 2025. u 15:20

Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".

screenshot / x / belgradeeagle

Naime, kako javlja stranica "Balkanski navijači", na utakmici Prve beogradske lige grupa C došlo je do velikog incidenta.

Fudbalski klub Rad je gostovao u Rajkovcu (koje pripada beogradskoj opštini Mladenovac) ekipi FK Omladinac.

Do sukoba je došlo u 70. minutu utakmice, a tom prilikom je jedno dete samo pukim spletom srećnih okolnosti prošlo bez težih posledica, iako je na njega pala odrasla osoba u stampedu koji je nastao zbog sukoba huligana.

Naime, pristalice Omladinca i Rada su tokom utakmice prepucavali, a onda su u pomenutom minutu navijači "građevinara", poznatiji po svom imenu "Junajted fors", krenuli ka domaćim tifozima.

Tada je nastao pravi haos, domaća publika je počela da beži, gosti su je jurili... 

Ljudi su padali jedni preko drugih tokom bežanja, a sa jednog uzvišenja nizbrdo se survao čovek koji je pokosio dete koje je ispod njega bežalo od incidenata.

Veći incident je sprečila policija koja je odmah intervenisala i zaustavila navijače Rada.

Evo i video snimka celog spornog događaja:

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

 

10. 11. 2025. u 22:40

