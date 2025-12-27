POLJSKA ZATVORILA AERODROME: Podigla i ratne avione zbog napada na Ukrajinu (FOTO)
AERODROMI u Žešovu i Lublinu na jugoistoku Poljske privremeno su zatvoreni nakon što su poljske oružane snage podigle borbene avione zbog ruskih udara na Ukrajinu.
- Zbog potrebe da se obezbedi sloboda delovanja vojne avijacije, aerodromi u Žešovu i Lublinu privremeno su obustavili vazdušne operacije - saopštila je danas Poljska vazduhoplovna agencija PANSA na mreži Iks.
Ruske snage su napale tokom noći i jutra grad Kijev i nekoliko okruga Kijevske oblasti, a u napadu su oštećene stambene zgrade, gradilišta i preduzeća, pri čemu je više osoba ranjeno, saopštile su ukrajinske vlasti.
U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona i dalje je na snazi vazdušna opasnost zbog pretnje od balističkih raketa.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Preporučujemo
MASOVNI RAKETNI NAPAD NA KIJEV: Dron umalo nije srušio celu zgradu (VIDEO)
27. 12. 2025. u 08:23
POGINULE TRI OSOBE U UKRAJINSKOM NAPADU: Povređenima se lekari bore za život (FOTO/VIDEO)
18. 12. 2025. u 07:24
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)