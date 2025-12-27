POLJSKA ZATVORILA AERODROME: Podigla i ratne avione zbog napada na Ukrajinu (FOTO)

AERODROMI u Žešovu i Lublinu na jugoistoku Poljske privremeno su zatvoreni nakon što su poljske oružane snage podigle borbene avione zbog ruskih udara na Ukrajinu.

Foto: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Zbog potrebe da se obezbedi sloboda delovanja vojne avijacije, aerodromi u Žešovu i Lublinu privremeno su obustavili vazdušne operacije - saopštila je danas Poljska vazduhoplovna agencija PANSA na mreži Iks.

Ruske snage su napale tokom noći i jutra grad Kijev i nekoliko okruga Kijevske oblasti, a u napadu su oštećene stambene zgrade, gradilišta i preduzeća, pri čemu je više osoba ranjeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona i dalje je na snazi vazdušna opasnost zbog pretnje od balističkih raketa.

(Tanjug)

