"MORA DA ODE IZ PARTIZANA!" Čuveni košarkaš zabrinut za Tajrika DŽonsa: Dovoljno je da ga sretnu u restoranu... (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 12. 2025. u 08:24

PARTIZAN je u 18. kolu Evrolige ubedljivo poražen od Makabija 112:87, a nakon novog poraza crno-belih došlo je do sukoba igrača i navijača.

Foto: Profimedia

Vanja Marinković je zajedno sa još nekoliko igrača prišao Grobarima, koji su tražili objašnjenje za loše partije.

Prišao je i Tajrik Džons koji je bio vidno iznerviran rečima navijača, a pored njega bio je Isak Bonga i Vanja Marinković. 

Pojavili su se snimci iz različitih uglova, a na jedan je reagovao i legendarni američki košarkaš, ali i nekadšanji reprezentativac Crne Gore Tajriz Rajs, koji je karijeru završio pre pet godina. 


Bivši igrač Panioniosa, Lijetuvosa, Bajerna, Makabija, Himkija, Barselone, Panatinaikosa je reagovao na snimak Tajrika pred publikom. Sa ekipom iz Tel Aviva je bio šampion Evrope 2014.

FOTO: Printskrin/Iks/ReseRice4


- On mora da ode odatle, čoveče. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i navijač da ode predaleko - napisao je Tajrik Rajz

Na njemu se vidi kako Džons poziva nekog sa tribina, vidno nervozan, a Rajs je mišljenja da bi Tajrik morao da ode iz kluba kako bi bio bezbedan.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

