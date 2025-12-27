"MORA DA ODE IZ PARTIZANA!" Čuveni košarkaš zabrinut za Tajrika DŽonsa: Dovoljno je da ga sretnu u restoranu... (FOTO)

PARTIZAN je u 18. kolu Evrolige ubedljivo poražen od Makabija 112:87, a nakon novog poraza crno-belih došlo je do sukoba igrača i navijača.

Foto: Profimedia

Vanja Marinković je zajedno sa još nekoliko igrača prišao Grobarima, koji su tražili objašnjenje za loše partije.

Prišao je i Tajrik Džons koji je bio vidno iznerviran rečima navijača, a pored njega bio je Isak Bonga i Vanja Marinković.

Pojavili su se snimci iz različitih uglova, a na jedan je reagovao i legendarni američki košarkaš, ali i nekadšanji reprezentativac Crne Gore Tajriz Rajs, koji je karijeru završio pre pet godina.



Bivši igrač Panioniosa, Lijetuvosa, Bajerna, Makabija, Himkija, Barselone, Panatinaikosa je reagovao na snimak Tajrika pred publikom. Sa ekipom iz Tel Aviva je bio šampion Evrope 2014. FOTO: Printskrin/Iks/ReseRice4





They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far. https://t.co/4tMyaYVXjz — Tyrese Rice (@ReseRice4) December 26, 2025

Na njemu se vidi kako Džons poziva nekog sa tribina, vidno nervozan, a Rajs je mišljenja da bi Tajrik morao da ode iz kluba kako bi bio bezbedan.

