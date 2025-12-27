"MORA DA ODE IZ PARTIZANA!" Čuveni košarkaš zabrinut za Tajrika DŽonsa: Dovoljno je da ga sretnu u restoranu... (FOTO)
PARTIZAN je u 18. kolu Evrolige ubedljivo poražen od Makabija 112:87, a nakon novog poraza crno-belih došlo je do sukoba igrača i navijača.
Vanja Marinković je zajedno sa još nekoliko igrača prišao Grobarima, koji su tražili objašnjenje za loše partije.
Prišao je i Tajrik Džons koji je bio vidno iznerviran rečima navijača, a pored njega bio je Isak Bonga i Vanja Marinković.
Pojavili su se snimci iz različitih uglova, a na jedan je reagovao i legendarni američki košarkaš, ali i nekadšanji reprezentativac Crne Gore Tajriz Rajs, koji je karijeru završio pre pet godina.
Bivši igrač Panioniosa, Lijetuvosa, Bajerna, Makabija, Himkija, Barselone, Panatinaikosa je reagovao na snimak Tajrika pred publikom. Sa ekipom iz Tel Aviva je bio šampion Evrope 2014.
Na njemu se vidi kako Džons poziva nekog sa tribina, vidno nervozan, a Rajs je mišljenja da bi Tajrik morao da ode iz kluba kako bi bio bezbedan.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
NOVA BRUKA PARTIZANA: Ne pomaže ni novi trener, Makabi očitao lekciju crno-belima
26. 12. 2025. u 19:42 >> 19:46
NE MOŽE DA SE NAČUDI! Barkli oduševljen, Nikola Jokić je dobio naklon legende
26. 12. 2025. u 15:30
BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
26. 12. 2025. u 09:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)