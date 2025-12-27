U 11 ČASOVA U KASARNI "BANJICA": Vučić danas na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Generalštaba Vojske Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Polaganje kamena temeljca obaviće se u 11 časova u kasarni "Banjica" u Beogradu.
Događaju će prisustvovati i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
"BLOKADERI NISU USPELI DA NAS ZAUSTAVE" Siniša Mali o rastu i razvoju Srbije: Nastavljamo da gradimo već naredne godine
27. 12. 2025. u 10:05 >> 09:32
ČEKU: Kurti želi da vlada sam
26. 12. 2025. u 23:19
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)