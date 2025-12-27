Politika

U 11 ČASOVA U KASARNI "BANJICA": Vučić danas na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Generalštaba Vojske Srbije

В.Н.

27. 12. 2025. u 08:34

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

У 11 ЧАСОВА У КАСАРНИ БАЊИЦА: Вучић данас на полагању камена темељца за изградњу новог објекта Генералштаба Војске Србије

Foto: Tanjug

Polaganje kamena temeljca obaviće se u 11 časova u kasarni "Banjica" u Beogradu.

Događaju će prisustvovati i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

