Tip Asova

PETAR PUAČA: „Dama“ u ofanzivi

Žarko Urošević

27. 12. 2025. u 08:30

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje tri kola Serije A

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

SUBOTA, 

Parma – Fiorentina GG&+3

Leće – Komo GG

Torino – Kaljari 0-3

Udineze – Lacio X2

PIZA – JUVENTUS 2

NEDELjA, 

MILAN – VERONA 1

Kremoneze – Napoli 2

Bolonja – Sasuolo 1

Atalanta – Inter 1X

PONEDELjAK, 

Roma – Đenova 1, Tim 1 2+

Piza se u društvu Verone i Fiorentine nalazi na dnu tabele, teško će uspeti da nešto ućari na svom terenu protiv razigranog Juventusa, koji je poslednjim trijumfima nad Bolonjom i Romom uhvatio korak za vodećima.

Milan je protiv Sasuola neočekivano kiksnuo pred svojim navijačima, izgubljene bodove moraće da nadoknadi u okršaju sa prežaljenom Veronom.

Atalanta u svom Bergamu samo je Sasuolu dozvolila da je iznenadi. Domaćinska su ekipa, verujem da će svoju „tvrđavu“ uspeti da odbrani od napadača Intera.

