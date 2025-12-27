PETAR PUAČA: „Dama“ u ofanzivi
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje tri kola Serije A
MOJ TIP
SUBOTA,
Parma – Fiorentina GG&+3
Leće – Komo GG
Torino – Kaljari 0-3
Udineze – Lacio X2
PIZA – JUVENTUS 2
NEDELjA,
MILAN – VERONA 1
Kremoneze – Napoli 2
Bolonja – Sasuolo 1
Atalanta – Inter 1X
PONEDELjAK,
Roma – Đenova 1, Tim 1 2+
Piza se u društvu Verone i Fiorentine nalazi na dnu tabele, teško će uspeti da nešto ućari na svom terenu protiv razigranog Juventusa, koji je poslednjim trijumfima nad Bolonjom i Romom uhvatio korak za vodećima.
Milan je protiv Sasuola neočekivano kiksnuo pred svojim navijačima, izgubljene bodove moraće da nadoknadi u okršaju sa prežaljenom Veronom.
Atalanta u svom Bergamu samo je Sasuolu dozvolila da je iznenadi. Domaćinska su ekipa, verujem da će svoju „tvrđavu“ uspeti da odbrani od napadača Intera.
