NEPRIKOSNOVENI NIKOLA JOKIĆ! Srbinu nema ravnog, nisu mu ni do kolena

Nikola Jokić trenutno je prvi favorit za osvajanje MVP nagrade NBA lige, što ne čudi uzimajući u obzir njegovu istorijsku partiju protiv Minesote, ali i formu od početka sezone.

Foto: Profimedia

Denver je u jednoj od najzanimljivijih utakmica ikada odigranih na Božić po gregorijanskom kalendaru savladao Minesotu nakon produžetka.

Meč je obeležio fenomenalni Jokić, koji je postigao 56 poena, uz 16 skokova i 15 asistencija.

Osim toga, oborio je i rekord lige po broju postignutih poena u produžetku.

Sve to je bilo dovoljno da ostane favorit u MVP trci i dodatno učvrsti prvu poziciju na listi koja se nalazi na zvaničnom sajtu takmičenja.

Ispod njega su ostali Šej Gildžes-Aleksander i Luka Dončić, baš kao i Džejlen Branson i Kejd Kaningem.

Denver je trenutno treći na Zapadu sa skorom 22-8, uprkos tome što ima velikih problema sa povredama.

Jokić u proseku beleži 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija.

