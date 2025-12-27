NEPRIKOSNOVENI NIKOLA JOKIĆ! Srbinu nema ravnog, nisu mu ni do kolena
Nikola Jokić trenutno je prvi favorit za osvajanje MVP nagrade NBA lige, što ne čudi uzimajući u obzir njegovu istorijsku partiju protiv Minesote, ali i formu od početka sezone.
Denver je u jednoj od najzanimljivijih utakmica ikada odigranih na Božić po gregorijanskom kalendaru savladao Minesotu nakon produžetka.
Meč je obeležio fenomenalni Jokić, koji je postigao 56 poena, uz 16 skokova i 15 asistencija.
Osim toga, oborio je i rekord lige po broju postignutih poena u produžetku.
Sve to je bilo dovoljno da ostane favorit u MVP trci i dodatno učvrsti prvu poziciju na listi koja se nalazi na zvaničnom sajtu takmičenja.
Ispod njega su ostali Šej Gildžes-Aleksander i Luka Dončić, baš kao i Džejlen Branson i Kejd Kaningem.
Denver je trenutno treći na Zapadu sa skorom 22-8, uprkos tome što ima velikih problema sa povredama.
Jokić u proseku beleži 28,9 poena, 12 skokova i 10,9 asistencija.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
