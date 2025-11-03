NAJTUŽNIJE SCENE SRPSKOG FUDBALA: Igrači oba kluba ostali u šoku kada je tokom meča umro trener Radničkog (FOTO)
Užasne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija ostali su zatečeni.
Podsetimo, tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923. Odvezen je kolima hitne pomoći, ali nedugo zatim akterima meča je javljeno da je Žižović umro.
Malo je reći da su igrači i Radničkog, ali i Mladosti, ostali u šoku.
Te scene njihove neverice, kao i one pokraj terena, pa i u Žižovićevom stručnom štabu, možete pogledati u foto-galeriji koja je pred vama:
Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija
Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.
Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
