NAJTUŽNIJE SCENE SRPSKOG FUDBALA: Igrači oba kluba ostali u šoku kada je tokom meča umro trener Radničkog (FOTO)

Užasne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija ostali su zatečeni.

Podsetimo, tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923. Odvezen je kolima hitne pomoći, ali nedugo zatim akterima meča je javljeno da je Žižović umro.

Malo je reći da su igrači i Radničkog, ali i Mladosti, ostali u šoku.

Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.

