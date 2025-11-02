Fudbal

PREMIJER LIGA JE SUROVA: Klub ostao bez trenera posle samo deset utakmica

02. 11. 2025. u 14:49

Nema mnogo milosti u engleskom fudbalu.

FOTO: Tanjug/AP

Portugalski fudbalski stručnjak Vitor Pereira nije više menadžer Vulverhemptona, saopštio je danas klub.

U saopštenju se navodi da je Pereira smenjen posle serije loših rezultata na startu nove sezone u Premijer ligi.

Pomenuti klub se nalazi na poslednjem mestu na tabeli sa samo dva boda iz 10 utakmica.

Prvi tim Vulverhemptona će do imenovanja novog menadžera voditi treneri omladinskih ekipa Džejms Kolins i Ričard Voker.


"Vitor i njegov tim su neumorno radili za 'Vulvse' i pomogli su nam da prođemo kroz izazovan period prošle sezone, na čemu smo im zahvalni. Nažalost, početak ove sezone je bio razočaravajući. I uprkos našoj snažnoj želji da glavnom treneru damo vremena i utakmica da pronađe poboljšanje, došli smo do tačke u kojoj moramo da napravimo promenu. Zahvaljujemo se Vitoru i njegovom osoblju na njihovom trudu i želimo im sve najbolje u budućnosti", izjavio je izvršni predsednik Vulverhemptona Džef Ši.
Pereira (57) je preuzeo Vulverhempton u decembru 2024. godine.
 

