PREMIJER LIGA JE SUROVA: Klub ostao bez trenera posle samo deset utakmica

Nema mnogo milosti u engleskom fudbalu.

FOTO: Tanjug/AP

Portugalski fudbalski stručnjak Vitor Pereira nije više menadžer Vulverhemptona, saopštio je danas klub.

U saopštenju se navodi da je Pereira smenjen posle serije loših rezultata na startu nove sezone u Premijer ligi.

Pomenuti klub se nalazi na poslednjem mestu na tabeli sa samo dva boda iz 10 utakmica.

Oficial! Vítor Pereira é demitido do Wolverhampton e está livre no mercado.



📸 Wolverhampton pic.twitter.com/IjBPdzh1Tc — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 2, 2025

Prvi tim Vulverhemptona će do imenovanja novog menadžera voditi treneri omladinskih ekipa Džejms Kolins i Ričard Voker.



"Vitor i njegov tim su neumorno radili za 'Vulvse' i pomogli su nam da prođemo kroz izazovan period prošle sezone, na čemu smo im zahvalni. Nažalost, početak ove sezone je bio razočaravajući. I uprkos našoj snažnoj želji da glavnom treneru damo vremena i utakmica da pronađe poboljšanje, došli smo do tačke u kojoj moramo da napravimo promenu. Zahvaljujemo se Vitoru i njegovom osoblju na njihovom trudu i želimo im sve najbolje u budućnosti", izjavio je izvršni predsednik Vulverhemptona Džef Ši.

Pereira (57) je preuzeo Vulverhempton u decembru 2024. godine.



